نواب بالتشريعي: ندعو لتحرير الأسرى كونهم قوة مقاومة مشروعة

غزة- الرأي:

طالب نواب كتلة التغيير والإصلاح بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقًا للشرائع السماوية، والقانون الدولي.

ودعا النواب في بيان لهم السبت، إلى العمل على نصرة الأسرى وحشد أكبر قدر من المتضامنين وإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيتهم وإنسانيتها، وفضح عمليات الاعتقال الإسرائيلي التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ووجهوا التحية إلى الأسيرات والأسرى في ذكري يوم الأسير الفلسطيني، داعين الصليب الأحمر الدولي للقيام بواجبه تجاههم وتكثيف زيارته لهم، والاطلاع على أحوالهم، والضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم وتوفير مستلزماتهم وخاصة في زمن وباء "كورونا".

وأكدوا أهمية تنفيذ وسائل الإعلام لحملات الكترونية واسعة للتضامن مع الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم ومحاولة استجلاب الدعم القانوني والإعلامي والتعاطف الدولي مع قضيتهم.

وطالبوا البرلمان الأوروبي بتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول استمرار اعتقال الأطفال التي تخالف كل اتفاقيات حقوق الطفل.

وجدد النواب دعوتهم للسلطة الفلسطينية لإعادة مرتبات الأسرى وأسر الشهداء كافة، في ذكرى يوم الأسير وفي وقت تفشي جائحة "كورونا".

ودعوا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لمقاضاة وملاحقة جنود وضباط مخابرات الاحتلال، أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية المختصة لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للأطفال المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة حرب.

وناشد النواب منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال، لإطلاق سراح الأسرى الأطفال والنساء والمرضى، للحفاظ على صحتهم من "كورونا"، وتوفير الأدوات والإجراءات الصحية اللازمة للأسرى والمعتقلين كافة بما يتلاءم مع الإجراءات المتبعة عالمياً في مواجهة الوباء، بل والمتابعة اليومية لوضعهم الصحي.

ووجهوا التحية لكل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التي ستجبر العدو على الرضوخ لمطالب المقاومة، مثمنين المبادرة التي تقدمت بها قيادة حماس في غزة من أجل الإفراج عن الأسرى من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.