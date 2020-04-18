وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تدمر محرك قارب صيد في بحر غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: هروب أحد المواطنين من مركز الحجر الصحي برفح وكالة الرأي الفلسطينية المدهون : يطالب بالافراج عن الاسرى لان السجون بيئة خصبة لانتشار الاوبئة وكالة الرأي الفلسطينية معروف: "كورونا" يهدد حياة الأسرى بسبب إهمال السجان وكالة الرأي الفلسطينية العاروري: تحرير الأسرى على سلم أولويات حركة حماس وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) عائلـة فقيرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برفح تستقبل لجنة اتلاف النفايات الصلبة المستخدمة بمراكز الحجز الصحي وكالة الرأي الفلسطينية فيروس كورونا يعزل رجلا وحيدا في "بلدة أشباح" مهجورة l وكالة الرأي الفلسطينية موظفون حكوميون يقدمون الخدمة اليومية بارتداء الكمامة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تطالب المؤسسات الحقوقيه والدوليه بسرعة الافراج عن الاسري
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الداخلية تضبط مواطناً بعد هروبه من الحجر الصحي بغزة

18 نيسان / أبريل 2020 05:38

3911075995
3911075995

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن الأجهزة الأمنية والشرطية التابعة لها ضبطت المواطن أكرم مصباح طباسي، بعد هروبه لعدة ساعات من مركز الحجر الصحي في مدينة رفح.

وأشارت الداخلية في بيان لها السبت، إلى أن الجهات المختصة تقوم بالتحقيق معه لمعرفة المخالطين له خلال فترة الهروب، ولا زالت متابعة الحدث مستمرة لمحاصرة الأثار الناجمة عن ذلك.

وقالت: "بهذا الصدد ندعو كل من خالط الشخص المذكور إلى الإبلاغ الفوري عبر الاتصال بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية على الرقم (109) أو وزارة الصحة على الرقم (103).

وأعلنت الوازرة في وقت سابق اليوم أن المواطن طباسي (33عاماً) من سكان خانيونس جنوب القطاع، هرب من الحجر الصحي وهو من العالقين الذين وصلوا عبر معبر رفح خلال الأيام الماضية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) عائلـة فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟