الداخلية تضبط مواطناً بعد هروبه من الحجر الصحي بغزة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن الأجهزة الأمنية والشرطية التابعة لها ضبطت المواطن أكرم مصباح طباسي، بعد هروبه لعدة ساعات من مركز الحجر الصحي في مدينة رفح.

وأشارت الداخلية في بيان لها السبت، إلى أن الجهات المختصة تقوم بالتحقيق معه لمعرفة المخالطين له خلال فترة الهروب، ولا زالت متابعة الحدث مستمرة لمحاصرة الأثار الناجمة عن ذلك.

وقالت: "بهذا الصدد ندعو كل من خالط الشخص المذكور إلى الإبلاغ الفوري عبر الاتصال بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية على الرقم (109) أو وزارة الصحة على الرقم (103).

وأعلنت الوازرة في وقت سابق اليوم أن المواطن طباسي (33عاماً) من سكان خانيونس جنوب القطاع، هرب من الحجر الصحي وهو من العالقين الذين وصلوا عبر معبر رفح خلال الأيام الماضية.