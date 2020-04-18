الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 18 إبريل 2020

غزة – الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء السبت، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

جميع نتائج الفحص المخبري للعائدين إلى قطاع غزة حتى اللحظة سلبية.

لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

تم حصر دائرة المخالطة بخصوص المواطن الذي هرب من مركز الحجر في رفح.

تم حجر 30 شخص خالطوا المواطن الذي هرب من مركز الحجر الصحي في رفح.

تم أخذ عينة من المواطن الذي هرب وأرسلت للمختبر المركزي للتأكد من حالته الصحية.

تم تشكيل لجنة تحقيق بموضوع هرب المواطن من مركز الحجر وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ندعو كافة من خالط المواطن الذي هرب للتبليغ عن أنفسهم بهدف حماية أنفسهم إلى جانب كافة من حولهم.

ننعى السيدة المقدسية نوال أبو الحمص التي توفيت جراء إصابته بفيروس كورونا في العيساوية بالقدس المحتلة.

نطالب كافة الجهات بالعمل على حماية أسرانا في سجون الاحتلال من الإهمال الطبي واحتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية استطاعت استضافت 3597 شخص داخل مراكز الحجر الصحي، 55% منهم حالات صحية.

وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية استطاعت استضافت 3597 شخص داخل مراكز الحجر الصحي، 55% منهم حالات صحية.

تم إنهاء الحجر الصحي لـ 1572 شخص منذ الخامس من الشهر الجاري وحتى الآن.

تم إنهاء الحجر الصحي لـ 1572 شخص منذ الخامس من الشهر الجاري وحتى الآن.

نستمر بالمتابعة الصحية بـ 2021 شخص داخل مراكز الحجر الصحي بينهم 290 حالة مرضية داخل المراكز الصحية.

المختبر المركزي أتم عشرات المسحات المخبرية وجميع النتائج سلبية ولم تسجيل أي إصابة جديد والحالات الأربعة المصابة لا زالت تحت العناية وحالتهم مستقرة.

الحالات التسعة من المتعافين أوضاعهم الصحية جيدة ولم تظهر عليهم أي تغيرات منذ الإعلان عن تماثلهم للشفاء.

الجهات الحكومية ستتابع ارتداء الكمامات في المحلات العامة.