الكمامة..إجراء إلزامي بالمؤسسات الحكومية لمواجهة "كورونا"( تقرير)

غزة- بسام العطار- الرأي:

استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، منذ اليوم الأول لانتشار فيروس كورونا عالمياً، ونجاحها بعدم انتقاله الى داخل قطاع غزة واقتصاره فقط على العائدين من الخارج والذين تم حجرهم في مراكز صحية خاصة، وفق تعليمات الصحة العالمية، وحفاظاً على صحة الموظف والمواطن على حد سواء، لاحظ المراجعون للوزارات الحكومية مؤخراً مشهداً آخر يدل على الجدية في التعامل مع الجائحة العالمية، وهو التزام كامل من كافة الموظفين بارتداء الكمامة خلال ساعات الدوام الرسمي وتحت طائلة المسؤولية.

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف قال إن إلزام الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، بارتداء الكمامة الطبية بدأ حيز التنفيذ اليوم السبت 18/4/2020، تنفيذاً لقرار لجنة المتابعة الحكومية حفاظاً على صحتهم وصحة المواطنين المراجعين.

معروف أوضح في تصريح لـ"الرأي" اليوم، أن موظفي الحكومة في قطاع غزة، باشروا أعمالهم في تقديم الخدمات اليومية المباشرة للمواطنين بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس "كورونا"، داخل المؤسسات الحكومية في القطاع، التزاما بالقرار الحكومي وتطبيقاً لإجراءات السلامة الصحية، خاصة خلال الاحتكاك بالجمهور.

وبين أنه سيتم التشديد على متابعته والالتزام به، لافتاً إلى أن الوزارات، ستتابع التزام القطاعين الأهلي والخاص بتعليمات ارتداء الكمامة للمراجعين والموظفين، والأخذ بالإجراءات الوقائية.

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أكد أنه وبفضل الجهود الحكومية الى جانب وعي المواطنين، تم تحقيق نتائج إيجابية في السيطرة على فيروس كورونا وعدم انتشاره داخل قطاع غزة، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة ولله الحمد، مشدداً على أن ضرورة استمرار المواطنين بالتوجيهات والتوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة والداخلية، وعدم التراخي في اتخاذ كافة إجراءات السلامة الاحترازية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة الطبية خاصة في الأماكن العامة والمزدحمة.

وزارة الصحة الفلسطينية أكدت مراراً أن ارتداء الكمامة الطبية يساهم في حماية الإنسان من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وعدم انتشار الأمراض بين المواطنين، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب من الجميع إبداء الجدية في التعامل مع التوجيهات والإرشادات التي تصدر من الوزارة.

يذكر أن كافة موظفي الصحة والداخلية الذين تعاملوا مباشرة مع العائدين من الخارج و المجورين في المراكز الصحية، التزموا بارتداء الكمامة الطبية بشكل مستمر ودائم، وتم تزويدهم بلباس وقائي خاص، ووفق تعليمات مشددة، إضافة للجنود المجهولين للعاملين في المختبر المركزي لفحص عينات الأشخاص المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، باعتبارهم خط الدفاع الأول.

وكان مركز الإعلام والمعلومات الحكومي أعلن الأسبوع الماضي عن قرار إلزام الموظفين في أماكن تقديم الخدمة المباشرة مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية، وتشديد إجراءات الوقاية والسلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتم التعميم أيضاً بإلزام القطاعات الخاصة والأهلية التي تشرف عليها المؤسسات الحكومية بتطبيق إجراءات السلامة داخل مقراتها على صعيد الموظفين والمُراجعين"، والى جانب ذلك إطلاق حملة خاصة تحث المواطنين كافة على ارتداء الكمامة الطبية، في حال اضطر الأهالي للخروج، وتذكرهم أن خط الدفاع الأول عنهم هي الكمامة، والالتزام بالتباعد الجسدي والاجتماعي وغسل وتعقيم اليدين بشكل دائم.