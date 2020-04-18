حادثة الهروب من الحجر الصحي بغزة تكشف شبكة مخدرات

غزة- الرأي:

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة السبت، بياناً في إطار التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية التابعة لها في حادثة هروب المواطن أكرم طباسي، من مركز الحجر الصحي في رفح صباح اليوم.

وأعلنت الداخلية أنه بعد التحقيق مع المذكور ومتابعة حيثيات الهروب، فقد تبين أنه يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وأنه كان بصدد استلام وتسليم كمية كبيرة من المواد المُخدرة.

وقالت "بعد متابعة مكثفة من جهات الاختصاص تم ضبط 8 آلاف حبة مخدرة، وقد قادت التحقيقات إلى إلقاء القبض على سبعة آخرين من المهربين والمُروجين، وإحالتهم للتحقيق".

وبينت الوزارة أنه قد جرى تحريز المواد المخدرة، ولا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين على ذمة القضية.