لوكاكو يغلق الباب أمام العودة للدوري الإنجليزي من جديد

أكد البلجيكى روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، أنه لا يفكر في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" خلال الفترة المقبلة، بعد المسيرة التي خاضها مع مانشستر يونايتد وتشيلسى وإيفرتون في السنوات الماضية.

قال لوكاكو في تصريحات نشرتها صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية ردا على إمكانية عودته للبريميرليج مستقبلا"لا أعتقد ذلك لكنني أحببت الفترة التي قضيتها مع إيفرتون".

أضاف لوكاكو أنه يكون متحمس للغاية عندما يلعب مع الإنتر في ملعب سان سيرو الذى يكون ممتلئ على أخره بالجماهير، مشيرا إلى هدفه ضد جنوى يعد الأفضل في مشواره مع "النيراتزورى" حتى الآن.

وتابع لوكاكو "أكثر الخطابات الملهمة والمحفزه كان للمدرب أنطونيو كونتى مع اللاعبين عندما كنا متأخرين أمام ميلان 2-0"، مضيفا "لم يصرخ على الإطلاق، أخبرنا ما يجب علينا القيام به وأين نجد المساحة ونقوم بعملنا".

وكان لوكاكو، قد انضم لصفوف إنتر ميلان، فى الصيف الماضى قادما من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل 75 مليون يورو، بعقد لمدة 5 سنوات، بعد عامين قضاهم ضمن صفوف اليونايتد.

ويحتل إنتر ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلال الموسم الحالى قبل التوقف بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك برصيد 54 نقطة، بينما يتصدر يوفنتوس برصيد 63 نقطة.