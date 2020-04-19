تأجيل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد

أجّل الاتحاد الافريقي لكرة القدم السبت مباراتي نهائي دوري أبطال افريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي المقررين في نهاية أيار/مايو المقبل حتى إشعار آخر، بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد القاري “بعد قرار تأجيل نصف نهائي المسابقتين الإفريقيتين للأندية، بسبب الطبيعة المتطوّرة لفيروس كوفيد-19، يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا ونهائي كاس الاتحاد الإفريقي حتى إشعار آخر”.

وكان الاتحاد القاري قد أعلن السبت الماضي إرجاء مباريات نصف النهائي في البطولتين للسبب عينه.

وكان من المقرّر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من أيار/مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرّر أن يقام في الثالث من أيار/مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

وكان الاتحاد الإفريقي (كاف) اختار منتصف الشهر الماضي مدينة دوالا الكاميرونية لاستضافة المباراة النهائيّة لمسابقة دوري الأبطال في 29 أيار/مايو، والرباط (ملعب الأمير مولاي عبدالله) لنهائي كأس الاتحاد (الكونفدرالية) في 24 أيار/مايو.

وأضاف الاتحاد القاري أن “جدولاً جديداً سيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب. وفي الوقت عينه، يراقب الاتحاد الافريقي الوضع عن كثب، ويعمل مع الجهات المعنية على غرار منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة”.

وسيكون هذا الموسم الأول الذي تختتم فيه المسابقتان بمباراة نهائية واحدة بدلاً من دور نهائي من ذهاب وإياب، وذلك بموجب قرار اتخذه الاتحاد القاري في صيف العام الماضي.