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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

طريقة تفعيل الوضع المظلم على فيس بوك

19 نيسان / أبريل 2020 07:08

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أعلن فيس بوك عن الوضع الداكن Dark Mode لمستخدمى الشبكة الاجتماعية على أجهزة الكمبيوتر الشهر الماضى كجزء من إعادة تصميم واجهة المستخدم الرئيسية، وأصبحت واجهة المستخدم الجديدة متاحة للجميع لتجربتها، والتى تحسن التصميم العام بشكل جيد، وعلى الرغم  من هذه التحسينات الجديدة، من السهل تفويت خيار الوضع المظلم الجديد وكيفية تنشيطه، لذا يمكن للخطوات التالية مساعدتك على تفعيله، إذ يمنح فيس بوك المستخدمين خيار تنشيط التصميم الجديد يدويًا ، وفى أثناء ذلك يطلب من المستخدمين تمكين الوضع المظلم.

- افتح Facebook.com على متصفحك واضغط على السهم لأسفل من الزاوية اليمنى العليا

- اضغط على الخيار "التبديل إلى Facebook الجديد"

- اضغط على "التالي" فى النافذة المنبثقة الترحيبية على Facebook الجديد

- اختر Dark واضغط فوق زر Get Started

خطوات لإيقاف الوضع المظلم والعودة إلى Facebook القديم:
 

 إذا كنت لا تحب تصميم فيس بوك الجديد وترغب فى التراجع عن التغييرات، فعليك بالضغط على السهم لأسفل وابحث عن الخيار Switch to Classic Facebook ، وسيعيد فيس بوك تحميل نفسه وتغيير الواجهة إلى تصميمه الكلاسيكي.

جدير بالذكر أن شركة فيس بوك طرحت زوجا من الإيموشن الجديدة أمس الأول، والتى يمكن استخدامها للتعبير عن الامتنان للآخرين، حيث سيكون أحدها متاحاً على التطبيق الرسمي، والآخر خاص بتطبيق ماسنجر، لتصبح بذلك ردود الفعل المتاحة هي سبعة مع هذه الإيموشن الجديدة.

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