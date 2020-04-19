بلدية خان يونس بصدد إطلاق تطبيق المنظومة المكانية الشاملة بنظام GIS

غزة-الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، ورشة عمل لإطلاق تطبيق المنظومة المكانية الشاملة، وكذلك لتعريف الموظفين حول إمكانياتها وأهميتها في تطوير وتجويد العمل ومخرجاته.

وشارك في الورشة القائم بأعمال مدير عام البلدية أ. محـمد الأسطل، ومهندسو قسم البرمجة وتحليل النظم، وعدد من الموظفين ممثلين عن الأقسام المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.

بدوره، أوضح الأسطل على أهمية الجهود المبذولة من قبل طاقم قسم البرمجة وتحليل النظم بالبلدية والذي ساهم في تطوير المنظومة البرمجية المتكاملة، معتبراً إياها بالنقلة النوعية والمتميزة لتعزيز الجوانب التكنولوجية، مشيراً في ذات السياق إلى التطبيق جاء نتيجة ثمار عمل الدوائر والأقسام لسنوات طوال والذي يتيح إمكانية عرض بيانات كافة الأقسام.

وتخلل الورشة شرح مميزات وإمكانيات التطبيق ونوافذه المختلفة التي تساعد صناع القرار على تحليل ودراسة بعض المواضيع بكل سهولة، بالإضافة إلى ميزة ربط بيانات البلدية مع البيانات المكانية مما يسهل إجراءات المعاملات ويحقق سرعة الإنجاز ودقة المعلومات.

وتضمنت الورشة جانب مشاركة الموظفين الحاضرين وأخذ آرائهم والاستماع الى مداخلاتهم لإثراء إمكانيات التطبيق وجدولة بعض المهام التطويرية المستقبلية، واطلاع الأقسام على آلية استخدامه والصلاحيات المحددة لكل قسم،