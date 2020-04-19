وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس بصدد إطلاق تطبيق المنظومة المكانية الشاملة بنظام GIS وكالة الرأي الفلسطينية سوار ذكى يراقبك ويمنعك من لمس وجهك وكالة الرأي الفلسطينية أول ذراع إلكترونية بطابعة ثلاثية الأبعاد يساعد فتاة على الرسم وركوب الدراجة وكالة الرأي الفلسطينية طريقة تفعيل الوضع المظلم على فيس بوك وكالة الرأي الفلسطينية فوائد تناول البصل على صحة الجسم وكالة الرأي الفلسطينية في زمن كورونا.. “روبوتس” لتوصيل طلبيات المطاعم للمنازل وكالة الرأي الفلسطينية أمريكي يهدد “بإطلاق نار جماعي” على من لا يرتدي الكمامات وكالة الرأي الفلسطينية 5 أعراض لنقص المغنيسيوم بالجسم وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعرف أن مناعتك تقوى على مواجهة كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية تأجيل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس بصدد إطلاق تطبيق المنظومة المكانية الشاملة بنظام GIS

19 نيسان / أبريل 2020 07:17

1
1

غزة-الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، ورشة عمل لإطلاق تطبيق المنظومة المكانية الشاملة، وكذلك لتعريف الموظفين حول إمكانياتها وأهميتها في تطوير وتجويد العمل ومخرجاته.

وشارك في الورشة القائم بأعمال مدير عام البلدية أ. محـمد الأسطل، ومهندسو قسم البرمجة وتحليل النظم، وعدد من الموظفين ممثلين عن الأقسام المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.

بدوره،  أوضح الأسطل على أهمية الجهود المبذولة من قبل طاقم قسم البرمجة وتحليل النظم بالبلدية والذي ساهم في تطوير المنظومة البرمجية المتكاملة، معتبراً إياها بالنقلة النوعية والمتميزة لتعزيز الجوانب التكنولوجية، مشيراً في ذات السياق إلى التطبيق جاء نتيجة ثمار عمل الدوائر والأقسام لسنوات طوال والذي يتيح إمكانية عرض بيانات كافة الأقسام.

وتخلل الورشة شرح مميزات وإمكانيات التطبيق ونوافذه المختلفة التي تساعد صناع القرار على تحليل ودراسة بعض المواضيع بكل سهولة، بالإضافة إلى ميزة ربط بيانات البلدية مع البيانات المكانية مما يسهل إجراءات المعاملات ويحقق سرعة الإنجاز ودقة المعلومات.

وتضمنت الورشة جانب مشاركة الموظفين الحاضرين وأخذ آرائهم والاستماع الى مداخلاتهم لإثراء إمكانيات التطبيق وجدولة بعض المهام التطويرية المستقبلية، واطلاع الأقسام على آلية استخدامه والصلاحيات المحددة لكل قسم،

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) عائلـة فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟