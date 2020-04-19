بلدية خان يونس تطلق حملة نظافة تطوعية في أحياء المدينة

غزة-الرأي

أطلقت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة، بالتعاون حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- لجنة العمل الجماهيري- دائرة العمل التطوعي - المبادرة التطوعية "النظافة من الإيمان"، والتي يشارك فيها ما يقارب من (500) متطوع من أبناء الحركة وتشمل تنفيذ حملات تنظيف لكافة مناطق المحافظة بالتعاون مع البلديات.

وشارك في إطلاق المبادرة رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، وعضوي القيادة السياسية في حركة الجهاد أ. إبراهيم النجار، والشيخ درويش الغرابلي، ومسئول الحركة بالمحافظة أ. منير البيوك، بحضور لفيف من الوجهاء والمخاتير والشخصيات الاعتبارية والرسمية والمتطوعين.

بدوره، ثمن م. البطة المواقف العظيمة لحركة الجهاد الإسلامي الثابتة والأصيلة في الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني وصون كرامته، مشيراً إلى أهمية حملة النظافة لمساندة عمل البلديات في ظل الظروف العامة التي يعيشها أبناء شعبنا جراء انتشار وباء فايروس كورونا.

وبين م. البطة أن البلدية ستسخر معداتها وامكانياتها وطواقمها العاملة في الميدان العاملين بدائرة الصحة والبيئة من أجل انجاح الحملة والتي تستهدف نظافة مجموعة كبيرة من شوارع أحياء خان يونس، لافتاً إلى أن البلدية تفتح أبوابها أمام كافة المشاركات التطوعية لكافة الفصائل الفلسطينية والمؤسساتية والشبابية والعائلية من أجل تنفيذ وتسهيل أعمال كافة المبادرات التي تعنى بتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحيته ،أكد الشيخ الغرابلي على الدور المهم للفصائل الفلسطينية في تقديم كل أنواع الدعم للمؤسسات الخدماتية ومنها البلديات التي تعمل على مدار الساعة في كافة القطاعات الخدماتية ومنها الصحة والبيئة من أجل حماية شعبنا من الأمراض والأوبئة في ظل وباء فايروس كورونا.

وأشار الغرابلي إلى أن المتطوعين بالحركة آثروا إلى أن يقوموا بتنفيذ تلك المبادرة التي من شأنها مساعدة البلدية في نظافة الشوارع من الرمال وكنوع من رد الجميل لتلك المؤسسات الخدماتية التي تعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على صحى وسلامة شعبنا.