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"الاقتصاد" تقوم بـ 63 جولة تفتيشية على الاسواق والمحال التجارية

19 نيسان / أبريل 2020 07:48

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غزة-الرأي

قامت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مباحث التموين السبت بتنظيم جولات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن مفتشو حماية المستهلك قاموا 63 زيارة وجولة تفتيشية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار.
وتم تحرير 18 محضر ضبط واتلاف للمتلاعبين بالأسعار ولمواد منتهية الصلاحية.
وذكر التقرير ان طواقم حماية المستهلك بمحافظة غزة اجرت جولة تفتيشية على الصيدليات لمراقبة المنظفات والمعقمات الصحية التي تباع للمواطنين.
وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين من حيث الجودة والنوعية ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال
وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.

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