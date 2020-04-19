حكومة الاحتلال تصادق على رفع القيود المفروضة بسبب "كورونا"

القدس المحتلة - الرأي

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، على جملة من التسهيلات لتخفيف القيود المفروضة منذ أكثر من شهر بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تبقى سارية حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الحكومة صادقت على المرحلة الأولى من رفع التقييدات على الاقتصاد، بعد مناقشة استمرت طوال الليل، حيث أبدى بعض الوزراء تحفظهم على الرفع المبكر التقييدات التي أقرت خلال شهر آذار/مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنص المرحلة الأولى من رفع التقييدات على رفع نسبة الموظفين والعمال في سوق العمل إلى 30%، وفتح المتاجر في شوارع البلدات والتجمعات السكنية، ولكن ليس في مراكز التسوق والمجمعات التجارية. وسيتم السماح بالصلاة في الأماكن المفتوحة بمشاركة 19 شخصا.

ووفقا للمرحلة الأولى من رفع التقييدات التي سيستمر العمل بها حتى الثالث من أيار/مايو المقبل، ستمنح تسهيلات وترفع قيود عن متاجر التي سيكون بإمكانها فتح أبوبها، وهي: محال بيع الأدوات الكهربائية والإلكترونيات والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى محال البصريات، والحواسيب، وأجهزة الاتصالات والمكتبات والمستلزمات الرياضية ومحلات الخياطة.