وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنًا من الخليل وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 171 وكالة الرأي الفلسطينية مجمع عدوان الطبي ينظم محاكاة للتعامل مع جائحة كورونا كوفيد "19" وكالة الرأي الفلسطينية وفاة ثانية و550 مصابًا بفيروس كورونا بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة توزع مساعدات نقدية على الأسر المعوزة بشرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية " هنية " يطلق اسم الراحل " أبو حشيش" على مسبح بنادي الصداقة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2476 ) الأحد 19/4/2020 وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تصادق على رفع القيود المفروضة بسبب "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة
أخبار » الأخبار العبرية

حكومة الاحتلال تصادق على رفع القيود المفروضة بسبب "كورونا"

19 نيسان / أبريل 2020 08:23

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، على جملة من التسهيلات لتخفيف القيود المفروضة منذ أكثر من شهر بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تبقى سارية حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الحكومة صادقت على المرحلة الأولى من رفع التقييدات على الاقتصاد، بعد مناقشة استمرت طوال الليل، حيث أبدى بعض الوزراء تحفظهم على الرفع المبكر التقييدات التي أقرت خلال شهر آذار/مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنص المرحلة الأولى من رفع التقييدات على رفع نسبة الموظفين والعمال في سوق العمل إلى 30%، وفتح المتاجر في شوارع البلدات والتجمعات السكنية، ولكن ليس في مراكز التسوق والمجمعات التجارية. وسيتم السماح بالصلاة في الأماكن المفتوحة بمشاركة 19 شخصا.

ووفقا للمرحلة الأولى من رفع التقييدات التي سيستمر العمل بها حتى الثالث من أيار/مايو المقبل، ستمنح تسهيلات وترفع قيود عن متاجر التي سيكون بإمكانها فتح أبوبها، وهي: محال بيع الأدوات الكهربائية والإلكترونيات والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى محال البصريات، والحواسيب، وأجهزة الاتصالات والمكتبات والمستلزمات الرياضية ومحلات الخياطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع مساعدات نقدية على الأسر المعوزة بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟