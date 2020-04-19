النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2476 )  الأحد 19/4/2020

2003 استشهد المصور الصحفي "نزيه عادل دروزة" (44) عاماً الذي يعمل في تلفزيون فلسطين ووكالة (الأسوشيتدبرس) الأميركية أثناء تصويره للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

2003 استشهد المصور الصحفي "نزيه عادل دروزة" (44) عاماً الذي يعمل في تلفزيون فلسطين ووكالة (الأسوشيتدبرس) الأميركية أثناء تصويره للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في البلدة القديمة من مدينة نابلس.