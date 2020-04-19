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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2476 ) الأحد 19/4/2020
أخبار فلسطينية
عريقات: مستعدون لحوار مباشر مع إسرائيل بإشراف دولي
مسؤول فلسطيني: حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل
غزة.. لا إصابات بكورونا والداخلية تحاصر آثار هروب مواطن من الحجر الصحي
ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا
"الخارجية" تعلن عن حصيلة ضحايا كورونا في صفوف جاليتنا
حماس تدعو السلطات السعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في ظل انتشار كورونا
أخبار إسرائيلية
صراع جانتس ونتنياهو يضع «إسرائيل» في أزمة
نتنياهو يعلن تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا في إسرائيل
محلل إسرائيلي: حزب الله يحرج منظومة الدفاع بـ(إسرائيل) بخرقه الحدود
ليبرلمان يدعو لإزالة القيود والعودة إلى النشاط الاقتصادي بشكل كامل
محدث) بعد خلافات بين الوزراء.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على
13 الف اصابة في كورانا باسرائيل
اخبار دولية
روسيا ترفض خطط الكيان الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية
لجنة أميركية – إسرائيلية تنتهي قريبا من رسم خرائط لضم أراض فلسطينية
أخبار عربية
اجتماع لمكتب البرلمان العربي غدا لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مسؤول: حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
عريقات يبحث مع بوغدانوف التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية ومكافحة “كورونا”
الشرق الاوسط
أول وفاة فلسطينية في القدس وارتفاع ملحوظ في الإصابات بين العرب
مسؤول في «حماس» يلمّح إلى صفقة كبيرة لتبادل الأسرى مع إسرائيل هذا العام
الخليج الإماراتية
صراع جانتس ونتنياهو يضع «إسرائيل» في أزمة
الشروق المصرية
هيئة الأسرى الفلسطينية: لا إصابات في صفوف الأسرى بفيروس كورونا
بالفيديو.. الاحتفال بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس
عريقات يبحث مع بوجدانوف التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية ومكافحة كورونا
الاهرام المصرية
إجراءات مشددة لنقل "الشعلة المقدسة" من كنيسة القيامة بسبب كورونا
هيئة الأسرى الفلسطينية: لا إصابات في صفوف الأسرى بفيروس "كورونا
الغد الأردنية
الاحتلال يمنع “السلطة الفلسطينية” من مكافحة “كورونا” في القدس الشرقية
فلسطين: وفاة مسنة بفيروس كورونا في القدس و 6 إصابات جديدة في الضفة
الشرق القطرية
مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
ارتفاع مصابي "كورونا" في (الداخل المحتل) لـ 546
عائلة طالب في الثانوية تناشد بالإفراج عن ابنها من سجون السلطة
تقرير: الاحتلال يستغل "كورونا" لتنفيذ مخططاته الاستيطانية
حماس: قلقون على حياة المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية بعد تقرير "هيومن رايتس"
"الاتصالات": تعليمات بعدم فصل الانترنت عن المواطنين طوال الطوارئ
الداخلية بغزة تكشف سبب هروب مواطن من الحجر الصحي
خاص حقوقي: الاحتلال يشغل فلسطينيين في مستشفيات علاج مصابي كورونا
القدس المحلية
فتوح: يدنا ممدودة للخروج من وباء الانقسام
وفاة فلسطيني ثانٍ بالداخل المحتل جراء فيروس كورونا
طولكرم: إغلاق 4 صالونات تجميل وضبط 3 مركبات لمخالفتهم تعليمات الطوارئ
ضبط نحو 11 الف لتر بنزين وسولار مهرب في رام الله
قلقيلية: الشرطة تقبض على 12 مواطنا وتغلق 45 محلا لعدم الالتزام
نابلس: ضبط 73 مركبة واغلاق 52 محلا وايقاف 16 شخصا لمخالفتهم
اطلاق مشروع "الخط الداعم" للإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي في
مصرع مواطن سقط عن علو في غزة
الحياة الجديدة
محافظة رام الله والبيرة تتحقق من صحة صور تظهر مواطنا يعبث بحاوية
الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي تحتفل بــ "سبت النور"
"الاقتصاد" تحيل 11 مخالفا للنيابة وتغلق 12 منشأة وتتلف 38 طن خلال أسبوع
"النور المقدس" يفيض من القدس المحتلة إلى العالم رغم "كورونا"
الأيام
»مبعدو كنيسة المهد يطالبون بإدراجهم في أي صفقة تبادل
»المالكي: نأمل ترجمة التعهدات المالية إلى واقع والأولية للطلاب الأطفال...
»محافظ القدس: نعمل من أجل مجتمع آمن من الفيروس لكن سلطات الاحتلال تمنعنا
»خربثا المصباح وبيت لقيا بين التخفيف والتشديد على وقع الإصابات ونتائج...
»حجر 30 مواطناً وإغلاق حي في خان يونس بعد مخالطة هارب من الحجر الصحي
وكالة صفا
ضبط كمية كبيرة من المعسل المهرب في سلفيت
إصابة 4 مواطنين بحادث سير ذاتي جنوب جنين
داخلية غزة: الهارب من مركز الحجر يعمل بشبكة تهريب مخدرات
ارتفاع وفيات كورونا بـ"إسرائيل" لـ 164 والإصابات لـ13265
شكاوى من سوء ظروف الحجر الصحي في الخليل
الصحة بغزة: استطعنا حماية القطاع من جائحة كورونا
زوارق الاحتلال تدمر محرك قارب صيد ببحر غزة
وكالة الرأي الفلسطينية
حادثة الهروب من الحجر الصحي بغزة تكشف شبكة مخدرات
الكمامة..إجراء إلزامي بالمؤسسات الحكومية لمواجهة "كورونا"( تقرير)
الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 18 إبريل 2020
الداخلية تضبط مواطناً بعد هروبه من الحجر الصحي بغزة
نواب بالتشريعي: ندعو لتحرير الأسرى كونهم قوة مقاومة مشروعة
معروف: "كورونا" يهدد حياة الأسرى بسبب إهمال السجان
العاروري: تحرير الأسرى على سلم أولويات حركة حماس
"الاقتصاد" تقوم بـ 63 جولة تفتيشية على الاسواق والمحال التجارية
فلسطين اليوم
لأنها من غزة ... الأسيرة نسرين أبو كميل محرومة من رؤية أطفالها
الوزيرة كيلة : 6 حالات جديدة بكورونا يرفع الاصابات في فلسطين لـ 313 حالة
الإعلان عن أسماء 5000عامل من المتضررين الأسبوع الجاري بغزة..وتفاصيل الإختيار؟
الداخلية تصدر تنويهاً مهماً بشأن منطقة سكن الهارب من الحجر
الصحة تكشف النقاب عن فحص المخبري للهارب من الحجر الصحي
البرغوثي يقترح حلاً لمحاصرة كورونا: إجراء فحوصات لكل سكان الكرة الأرضية
إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية
الجهاد الإسلامي في خان يونس يبدأ حملته لتنظيف شوارع المدينة
وزير المواصلات: أدخلنا إلى قطاع غزة ٤٠٠ مركبة و١٢ ألف إطار خلال أزمة كورونا
سما نيوز
كورونا: اكثر من 5 آلاف وفاة عالمياً أكثرهم من أمريكا منهم 38 عربياً
رداً على هنية.. فتوح: ننفق على غزة شهريا 100 مليون دولار ويدنا ممدودة للخروج من وباء الانقسام
نتنياهو يعلن عن تسهيلات.. ويحذر من خطورة الوضع في حال لم يتم تطوير لقاح ضد كورونا
شاهد ..هنية: السعودية تقدم معتقلينا لديها للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة ارهابية
اطلاق مشروع "الخط الداعم" للإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي في نابلس
نابلس: ضبط 73 مركبة واغلاق 52 محلا وايقاف 16 شخصا لمخالفتهم اجراءات الطواريء
عرب 48
الصحة في غزّة تطالب المجتمع الدولي بإمدادات طبيّة تخصّ كورونا
مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين في الخليل
الاحتلال يقتحم كفر قدوم وإصابة 3 شبان في مواجهات اندلعت
وكالة وفا
ضبط 11565 لتر بنزين وسولار غير قانوني (مهرب) في رام ..
ثلاث إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع..
جنين: الشرطة تقبض على 6 أشخاص وتغلق محلات تجارية لعد..
حدث في مثل هذا اليوم
- 19 نيسان (أبريل)
- 2003 استشهد المصور الصحفي "نزيه عادل دروزة" (44) عاماً الذي يعمل في تلفزيون فلسطين ووكالة (الأسوشيتدبرس) الأميركية أثناء تصويره للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في البلدة القديمة من مدينة نابلس.
- 2002م الشهيد عبد الله حسن أبو عودة من مدينة خان يونس كان يستقل سيارة وعند مستعمرة غوش قطيف فجر نفسه مما أدى إلى استشهاده.
- 1994م عودة ستة من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
- 1992م إصابة ستة فلسطينيين بجراح برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، خلال أعمال احتجاج شعبية.
- 1978م افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر وإعلان إلغاء اتفاق عمان.
- 1948م العصابات الصهيونية تحتل مدينة طبريا، والجيش البريطاني يسهل ترحيل العرب عن مدينتهم.
- 1936م بداية الإضراب الكبير في الثورة الكبرى 1936-1939
- 1920م انعقد المجلس الأعلى للحلفاء الذي يعتبر امتدادا لمؤتمر لندن في شباط 1920 في مدينة سان ريمو الإيطالية في الفترة من 19-25/4/1920، للبحث في شروط الحفاء للصلح مع تركيا طبقاً لمعاهدة سيفر والمصادقة عليها بعد إعلان سورية استقلالها ومناداتها بالأمير فيصل ملكاً عليها في المؤتمر السوري العام بتاريخ 8/3/1920.
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