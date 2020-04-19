" هنية " يطلق اسم الراحل " أبو حشيش" على مسبح بنادي الصداقة

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن إطلاق اسم الراحل جمال أبو حشيش، على المسبح النصف أوليمبي بنادي الصداقة، بعد الإتفاق مع أسرتي الجمعية الإسلامية ونادي الصداقة الرياضي.

وقال هنية ، إن تسمية المسبح باسم الرياضي الكبير الراحل جمال أبو حشيش، يعتبر رسالة وفاء لرجلٍ أفنى حياته في خدمة نادي الصداقة باعتباره الرئيس و أحد المؤسسين والعاملين ورئيس نادي الجمعية الإسلامية لفترة طويلة ، حيث حقق النادي تحت قيادته الانجازات الكبيرة بصعود الفريق لمصاف الدرجة الممتازة وتتويجه بكأس القطاع لكرة القدم، اضافةً لتربع فريق الكرة الطائرة على عرش اللعبة لسنوات طويلة.

وأضاف هنية بأن قرار التسمية جاء وفاءً وعرفاناً لرجلٍ قدم الكثير للرياضة الفلسطينية، من خلال ترأسه لنادي الصداقة لما يزيد عن "13" عام ، اضافة لترأسه اللجنة الحركية الرياضية لعدة سنوات، وشغله عضوية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وباعتباره أحد وجوه الإعلام الرياضي في فلسطين.