خدمات الطفولة توزع مساعدات نقدية على الأسر المعوزة بشرق غزة

غزة- الرأي

وزعت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، مساعدات نقدية بقيمة 6200 شيكل على الأسر المعوزة، في منطقة الدرج شرق مدينة غزة، بدعم كريم من فاعل خير في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها بسبب فايروس كورونا.

وأوضح بلال البايض الأخصائي الاجتماعي في الجمعية، أن هذه المساعدات تأتي في إطار التخفيف من المعاناة التي يتعرض لها المواطنون في غزة، وسط الحصار وتفشي فايروس كورونا.

وأشار، إلى أن خدمات الطفولة مستمرة في خدمة الأسر المحتاجة في المجالات المختلفة، وستبذل كل الجهود من أجل توفير ما تستطيع من مساعدات وخدمات من أجل تحسين الوضع المعيشي لهم.

وأعرب البايض، عن شكره لجميع فاعلي الخير على وقوفهم بجانب الأسر في قطاع غزة داعياً كافة المقتدرين أن يساهموا في مساعدة المحتاجين.