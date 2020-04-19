وفاة ثانية و550 مصابًا بفيروس كورونا بالداخل المحتل

الداخل المحتل - الرأي

أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، عن وفاة فلسطيني ثانٍ من سكان مناطق الداخل المحتل عام 1948، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال موقع عرب 48، إن المتوفى هو الحاج معين عثامنة - دروبي (80 عاما)، من مدينة باقة الغربية، حيث كان يعاني من أمراض مزمنة معقدة، ويُرجح انتقال عدوى كورونا إليه خلال مكوثه في المستشفى، ومنذ ذلك الحين طرأ تدهر على حالته الصحية.

وتعد هذه الحالة هو حالة الوفاة الثانية التي يشهدها الداخل المحتل جراء فيروس كورونا، حيث شهدت مدينة طمرة وفاة مُسنة (90 عاما) نتيجة إصابتها بالفيروس في الـ12 من نيسان/ أبريل الجاري.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بالداخل المحتل حسب آخر إحصائية إلى قرابة 550، بزيادة 45 مصابًا على الأقل عن يوم الجمعة، وبرزت الزيادة تحديدًا في قرية دير الأسد، التي تخضع، بدايةً من صباح السبت، مع قرية البعنة المجاورة لإغلاق تام لأسبوع.