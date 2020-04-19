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مجمع عدوان الطبي ينظم محاكاة للتعامل مع جائحة كورونا كوفيد "19"

19 نيسان / أبريل 2020 08:42

مجمع عدوان الطبي
مجمع عدوان الطبي

غزة- الرأي

نظم مجمع عدوان الطبي التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية شمال غزة، محاكاة للتعامل الطبي أثناء الطوارئ مع جائحة كورونا في حال تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بين المواطنين .
و أكد مدير مجمع كمال عدوان الطبي عقيد أحمد الكحلوت،  أن المحاكاه تأتي ضمن استعدادات المديرية العامة للخدمات الطبية ممثلة بمجمع كمال عدوان لمتابعة البرتوكول العالمي للتعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد .
بدوره أشار الحكيم عيد صباح مدير تمريض مجمع كمال عدوان الطبي،  بأهمية المحاكاة لما لها من أهمية في رفع الجهوزية وإستعداد الكوادر التمريضية والإسعافية بالتعامل بشكل آمن مع أي إصابات محتملة من الوافدين الجدد عبر معابر القطاع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض البلدان المجاورة.
وأكد صباح، أن هذه المحاكاة تهدف إلي تجنيب الكوادر الفنية خطر الإصابة في حال تفشي المرض من خلال إتباع سبل الوقاية العلمية والعملية حسب منظمة الصحة العالمية .  

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