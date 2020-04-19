ارتفاع عدد وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 171

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 171 حالة وفاة.
وقالت الوزارة، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 13.362، بينهم 109 مربوطين بأجهزة تنفس.
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19 نيسان / أبريل 2020 08:43
القدس المحتلة - الرأي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 171 حالة وفاة.
وقالت الوزارة، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 13.362، بينهم 109 مربوطين بأجهزة تنفس.
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