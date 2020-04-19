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الإصابات تتجاوز 13 ألف

ارتفاع عدد وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 171

19 نيسان / أبريل 2020 08:43

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 171 حالة وفاة.

وقالت الوزارة، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 13.362، بينهم 109 مربوطين بأجهزة تنفس.

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