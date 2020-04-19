ارتفاع عدد وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 171

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 171 حالة وفاة.

وقالت الوزارة، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 13.362، بينهم 109 مربوطين بأجهزة تنفس.