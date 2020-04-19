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الكتلة الإسلامية تطلق مسابقة " تحدي المواهب" الالكترونية

19 نيسان / أبريل 2020 11:34

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غزة-الرأي

أعلنت الكتلة الإسلامية في قطاع غزة عن اطلاقها مسابقة "تحدي المواهب"، جاء هذا الإعلان من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، و تستهدف المسابقة الطلاب الموهوبين في تلاوة القرآن و إلقاء الشعر والإنشاد.

بدوره، أوضح أ. سعيد اللقطة مدير المكتب الإعلامي للكتلة الإسلامية بان المسابقة هي إلكترونية ولا تجمع فيها مراعاة للأوضاع الراهنة واتباعًا للإرشادات الوقائية، وقال " على الطالب الذي يرغب في المشاركة تصوير موهبته بكاميرا الهاتف المحمول وهو في المنزل وارساله إلينا عبر أرقام التواصل على الواتس أب".

وعن الشروط الخاصة بالمسابقة أفاد بانها موضحة على صفحات التواصل الاجتماعي و موقع الكتلة الإسلامية الرسمي alkotla.ps، ونوه اللقطة إلى أنه المسابقة عبارة عن مرحلتين، مشيرا إلى أن جميع المشاركين سيخضعون إلى التصويت عبر صفحات الفيس بوك وهناك لجنة تحكيم من شخصيات مختصة وعلى مستوى الوطن العربي.

واختتم أ. سعيد اللقطة حديثه بأن الكتلة الإسلامية تسعى جاهدة لتطوير قدرات الطلاب واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

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الكتلة الإسلامية تطلق مسابقة " تحدي المواهب" الالكترونية

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