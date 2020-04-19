"وزارة الاقتصاد "تصدر تقريرها الربعي الأول للعام 2020م

غزة-الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها وأنشطتها وإنجازاتها للربع الأول للعام 2020. وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، أن الوزارة واداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها لخدمة أبناء شعبها، ومراقبة المحلات التجارية والأسواق من خلال جولات مكثفة صباحية ومسائية، وقدمت كافة التسهيلات للقطاع الاقتصادي وحماية المستهلك والمواطنين، والمتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشأت الصناعية والمعادن الثمينة ومحطات الوقود الغاز.

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك من خلال الجولات اليومية على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 864 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 9164 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الاتلاف 803 محضر وأن العينات المسحوبة للفحص المخبري بلغت 514 عينة، وتم تحرير 908 مخالفة ضبط وعدم الإعلان عن الأسعار.

وبلغت الزيارات التي نفذتها دائرة المكاييل والموازين 676 زيارة، تم خلالها ختم 151 ميزان و79 مكاييل.

وذكر التقرير، أن اجمالي عدد الشاحنات الواردة عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح خلال الربع الأول بلغ 29707 شاحنة، بينما عدد اجمالي الشاحنات الصادرة 1112 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، وبلغ عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم 61 يوم، وأيام الاغلاق 30 يوم، بينما بلغ عدد أيام عمل معبر رفح البري 39، وأيام الاغلاق 52.

ومن خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بإتلاف 44.8 طن بزر شمس غير صالح للاستخدام وتم تحويلها الي علف حيواني، واتلاف 3.5 طن من المواد الغذائية.

وبلغ اجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها في دائر العلامات التجارية 3187 معاملة.

وأوضح التقرير أن عدد العلامات التجارية التي تم إيداع طلباتها بلغ 301 علامة تجارية، والتغيرات على العلامات التجارية 78 تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، ونشر عدد 156 علامات تجارية، ونشر التغييرات لـ 169 علامات التجارية، وبلغ عدد المراجعين للدائرة خلال الربع الاول 190 مراجع، وتجديد 222 علامة تجارية، واستقبال براءات اختراع جديد عدد 3.

وأشار التقرير إلى ان كميات الرمال المرحلة والتي تم توفيرها للمواطنين والمقاولين من كافة المحافظات بلغت 298,675.00 متر مكعب.

وتقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، بالإضافة الي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال الربع الأول بإصدار 71 رخصة تشغيل للمنشأت الصناعية، وتنظيم 242 زيارة لعدد من المصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة العامة للصناعة، بينما بلغ عدد الزيارات لحصر الاضرار الصناعية 129 زيارة، وجرى استقبال 800 مراجع.

وقامت الإدارة باستقبال ومتابعة عدد من شكاوي المواطنين وأصحاب المنشأت الصناعية، وتم التعامل مع 420 شكوى، وبلع عدد الاخطارات الصناعية التي تم تحريرها خلال الربع الأول 61اخطار، وتم تحرير 11 محضر أخذ عيانات لبعض المنتجات للفحص المخبري للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة للشركات

ونوه التقرير الي أنه ومن خلال العمل المتواصل في الإدارة العامة للشركات، بلغ عدد المعاملات المنجزة 1726 معاملة.

وتم تسجيل 1740 سجل تجاري، بينما بلغ عدد الشركات المسجلة (123) شركة، وبلغ عدد الزيارات الميدانية للشركات والمحلات التجارية 187 زيارة، وتم حضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 13 شركة، وبين التقرير أن المواطنين الذين راجعوا الإدارة بلغ 3661 مواطن ومراجع.وتم تقديم 856 استشارة قانونية للمواطنين، وجرى تحرير 332 اخطار للشركات لتصويب وضعها القانوني.

اما على صعيد دمغ ومراقبة الماعدن الثمينة فقد بلغت الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التي تم دمغها وفحصها 556,514.88 جرام، وبلغ عدد الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها 65 جولة تم خلالها زيارة 544 محل لبيع الذهب والمجوهرات، وزيارة 9 مصنع لتصنيع الذهب.

ولفت التقرير الي أن عدد القضايا المحالة للنيابة العامة بلغت 386 قضية، بشأن أشخاص قاموا بإرتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لعدد 277 معاملة.