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مباحث التموين تضبط 12 ألف قطعة من المفرقعات والألعاب النارية

19 نيسان / أبريل 2020 12:24

مباحث التموين تضبط 12 ألف قطعة من المفرقعات والألعاب النارية
مباحث التموين تضبط 12 ألف قطعة من المفرقعات والألعاب النارية

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة -دائرة مباحث التموين التابعة لجهاز الشرطة الفلسطينية، اثنين من تجار ومروجي الألعاب النارية والمفرقعات في محافظة شمال غزة.

وبين المقدم أحمد قنيطة مسؤول دائرة التموين بالمباحث، أن معلومات وردت لمباحث التموين تفيد بقيام المدعو "أ. خ" بتصنيع كميات من الألعاب النارية وبيعها حيث تم ملاحقته وضبطه وعثر بحوزته على أكثر من 6 آلاف قطعة.

وأشار إلى أنه تم تفتيش منزل المذكور في محافظة الشمال حيث عثر على مواد أولية تستخدم في تصنيع هذه المفرقعات، بالإضافة لأدوات تصنيع وماكنات بالإضافة إلى ضبط المدعو "ف. خ".

وذكر المقدم قنيطة أنه تم العثور خلال مهمة تفتيش في منزل المذكورين على أكثر من 6 آلاف قطعة أخرى من الألعاب النارية والقنابل الصوتية والمفرقعات، موضحًا تم إحالة المذكورين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفت إلى أن تنفيذ هذه المهمات تأتي في سبيل ضبط مروجي الألعاب النارية ضمن خطة شهر رمضان المبارك، حيث يتم متابعة تجار ومروجي هذه الألعاب وللقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

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