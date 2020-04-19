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"الأشغال" تباشر أعمال تدعيم وحماية شارع الرشيد الساحلي

19 نيسان / أبريل 2020 12:51

"الأشغال" تباشر بأعمال تدعيم وحماية شارع الرشيد الساحلي

غزة- الرأي

صرح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي يوسف سرحان،  أن وزارته تقوم بأعمال تدعيم المناطق المنهارة في شارع الرشيد الساحلي، حيث  تقوم آليات ومعدات وزارة الأشغال العامة والإسكان هذه الأيام بأعمال تدعيم وحماية شارع الرشيد الساحلي منطقة الشاطئ وتهيئته منعا للتآكل أو انهيار جوانبه وحفاظا على  الطريق.

وأوضح وكيل الوزارة م. سرحان في تصريحه أن هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة تأتي استمرار للأعمال السابقة في تدعيم ميناء الصيادين في دير البلح وأعمال تدعيم القرية السويدية في رفح وباقي أعمال التدعيم التي أجريت في المنخفض الجوي الأخير .

وبين وكيل الوزارة م. سرحان أن آليات ومعدات الوزارة قامت بنقل كتل أسمنتية كبيرة لتدعيم وحماية شارع الرشيد من التآكل من أجل الحفاظ على الشارع ومنع انهيار الشارع وتآكله في منطقة الشاطئ.

وهنأ م. سرحان عموم أبناء شعبنا الفلسطيني بقرب شهر رمضان راجيا من المولى عز وجل أن يمن الله على أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء الأمة العربية الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يسلم الله أمتنا من جائحة كورونا. 

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