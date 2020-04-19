الشرطة البحرية تُنهي خلافاً مالياً بقيمة "14" ألف دولار

غزة-الرأي

قامت الشرطة البحرية بإنهاء خلاف مالي بين أحد الصيادين وتاجر معدات صيد في محافظة خانيونس بحضور ممثل عن نقابة الصيادين بالمحافظة، وطرفي الخلاف.

ونشب الخلاف نتيجة عدم الالتزام بدفع أقساط معدات مركب صيد للصياد الذي باعها في وقتٍ مضى وبتوافقهما.

وذكر قسم شئون الصيادين بالمحافظة أنه توصل إلى حل يُنصف الطرفين ضمن شروط محددة ترضي طرفي الخلاف، وتضمن الحقوق المستحقة للطرفين.

جدير بالذكر، أن دائرة شئون الصيادين المركزية تعمل جاهدةً من أجل المحافظة على حقوق الصيادين وتقديم أفضل الخدمات بما يتوافق مع المصلحة العامة.