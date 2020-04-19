وزارة النقل والمواصلات تجتمع مع جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة

غزة- الرأي

عقدت وزارة النقل والمواصلات، اجتماعاً مع جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة وترأس اللقاء م حسن عكاشة رئيس قطاع الترخيص وذلك لمناقشة خطة عمل مدارس تعليم السياقة في ظل حالة الطوارئ .

وترأس الاجتماع م . حسن عكاشة رئيس قطاع الترخيص و د علاء العكش مدير عام الادارة العامة للمدارس والمعاهد و أ . ناصر مشتهى نائب رئيس جمعية مدارس تعليم السياقة وعدد من أعضاء الجمعية , وتخلل الاجتماع مناقشة الخطوات والاجراءات العملية اللازمة ضمن خطة الطوارئ الحالية المعمول بها في ظل جائحة كورونا .

وتم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات التي تقدمها سلطة الترخيص للمواطنين .