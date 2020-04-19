وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تطلق المبادرة الوطنية للتطوع لمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تجتمع مع جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تُنهي خلافاً مالياً بقيمة "14" ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تباشر أعمال تدعيم وحماية شارع الرشيد الساحلي وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط 12 ألف قطعة من المفرقعات والألعاب النارية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 2717 قضية جنائية خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة الاقتصاد "تصدر تقريرها الربعي الأول للعام 2020م وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تطلق مسابقة " تحدي المواهب" الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: سنتخذ قرار بشأن المساجد هذا الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالقدس والضفة
أخبار » الأخبار الحكومية

بهدف مناقشة خطة عمل مدارس تعليم السياقة

وزارة النقل والمواصلات تجتمع مع جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة

19 نيسان / أبريل 2020 01:01

وزارة النقل والمواصلات تجتمع مع جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة
وزارة النقل والمواصلات تجتمع مع جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة

غزة- الرأي

عقدت وزارة النقل والمواصلات، اجتماعاً مع جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة وترأس اللقاء م حسن عكاشة رئيس قطاع الترخيص وذلك لمناقشة خطة عمل مدارس تعليم السياقة في ظل حالة الطوارئ .
وترأس الاجتماع م . حسن عكاشة رئيس قطاع الترخيص و د علاء العكش مدير عام الادارة العامة للمدارس والمعاهد و أ . ناصر مشتهى نائب رئيس جمعية مدارس تعليم السياقة وعدد من أعضاء الجمعية , وتخلل الاجتماع مناقشة الخطوات والاجراءات العملية اللازمة ضمن خطة الطوارئ الحالية المعمول بها في ظل جائحة كورونا . 
وتم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات التي تقدمها سلطة الترخيص للمواطنين .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مسابقة " تحدي المواهب" الالكترونية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟