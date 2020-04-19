شرطة البلديات برفح تُغلق محلُا تجاريُا بعد بيعه لحوما فاسدة

رفح- الرأي

ضبطت شرطة البلديات في محافظة رفح صباح الجمعة الماضية، لحومًا فاسدة داخل محل تجاري وسط السوق المركزي في المحافظة.

وأوضح المقدم أحمد اليعقوبي مدير شرطة بلديات رفح أنه بعد التحري، تم التواصل مع جهات الاختصاص وحضور كل من موظفي الصحة والبيئة الاقتصاد ومباحث التموين والطب الوقائي واستكمال المهمة.

وذكر أنه تم ضبط" 135" كغم من لحم الحبش والأسماك المثلجة الفاسدة، وتبين بعد الفحص وأخذ العينات اللازمة أنها لا تصلح للاستهلاك.

وبين اليعقوبي أنه جرى التحرز على الكمية وفقًا للأصول والقانون، وتحويل القضية لجهات الاختصاص لمتابعة كافة الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وعلى إثر ذلك اتخذ الطب الوقائي بوزارة الصحة وقسم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد قرار بإغلاق المحل بعد تكرار المخالفات وتم وعمل محضر ضبط وإتلاف بالكمية.