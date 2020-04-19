وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تطلق المبادرة الوطنية للتطوع لمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تجتمع مع جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تُنهي خلافاً مالياً بقيمة "14" ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تباشر أعمال تدعيم وحماية شارع الرشيد الساحلي وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط 12 ألف قطعة من المفرقعات والألعاب النارية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 2717 قضية جنائية خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة الاقتصاد "تصدر تقريرها الربعي الأول للعام 2020م وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تطلق مسابقة " تحدي المواهب" الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: سنتخذ قرار بشأن المساجد هذا الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالقدس والضفة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بالتعاون مع الطب الوقائي والاقتصاد

شرطة البلديات برفح تُغلق محلُا تجاريُا بعد بيعه لحوما فاسدة

19 نيسان / أبريل 2020 01:52

بالتعاون مع الطب الوقائي والاقتصاد
بالتعاون مع الطب الوقائي والاقتصاد

رفح- الرأي

ضبطت شرطة البلديات في محافظة رفح صباح الجمعة الماضية، لحومًا فاسدة داخل محل تجاري وسط السوق المركزي في المحافظة.

وأوضح المقدم أحمد اليعقوبي مدير شرطة بلديات رفح أنه بعد التحري، تم التواصل مع جهات الاختصاص وحضور كل من موظفي الصحة والبيئة الاقتصاد ومباحث التموين والطب الوقائي واستكمال المهمة.

وذكر أنه تم ضبط" 135" كغم من لحم الحبش والأسماك المثلجة الفاسدة، وتبين بعد الفحص وأخذ العينات اللازمة أنها لا تصلح للاستهلاك.

وبين اليعقوبي أنه جرى التحرز على الكمية وفقًا للأصول والقانون، وتحويل القضية لجهات الاختصاص لمتابعة كافة الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وعلى إثر ذلك اتخذ الطب الوقائي بوزارة الصحة وقسم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد قرار بإغلاق المحل بعد تكرار المخالفات وتم وعمل محضر ضبط وإتلاف بالكمية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مسابقة " تحدي المواهب" الالكترونية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟