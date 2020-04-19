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لجنة الطوارئ بوزارة العدل تواصل اجتماعاتها لمتابعة تعليمات الوقاية من كورونا

19 نيسان / أبريل 2020 05:22

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غزة-الرأي

اجتمعت لجنة الطوارئ الخاصة بوزارة العدل اليوم وذلك  لمناقشة آليات تنفيذ تعليمات لجنة المتابعة الحكومية المتعلقة بالوقاية من وباء كورونا.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق إجراءات لجنة الطوارئ المنعقدة بشكل دائم برئاسة د. فهد زيادة القائم بأعمال وحدة الرقابة الداخلية من أجل ضمان متابعة تعليمات مكافحة وباء كورونا في وزارة العدل والمؤسسات التي تقع ضمن إشرافها.

وحضر الاجتماع د. فهد زيادة القائم بأعمال مدير عام وحدة الرقابة الداخلية، وحسن مرتجى مدير عام الشؤون المالية، وخليل حمادة القائم بأعمال مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة، ومحمد إبراهيم القائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية، وإيناس الرنتيسي مدير عام وحدة التخطيط والتطوير، ومحيي الدين الأسطل القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للحاسوب.

وناقش المجتمعون الإجراءات الفعالة التي من شأنها وقاية الموظفين في الوزارة والمواطنين في المؤسسات المختلفة التي تقع ضمن إشراف الوزارة مثل النقابات والجمعيات ومراكز التحكيم والمراكز الحقوقية، من وباء كورونا.

وتضمنت التوصيات إصدار تعميمات خاصة بالموظفين داخل الوزارة وكتبة العدل ومقدمي الخدمة، وأخرى خاصة بالمؤسسات التي تقع ضمن إشراف الوزارة، بحيث تضمن هذه التعميمات اتباع الموظفين والمراجعين وغيرهم التعليمات المتعلقة بالوقاية من وباء كورونا بشكل كامل.

كما ناقش المجتمعون إجراءات توفير وسائل الوقاية من كمامات ومعقمات وغيرها بشكل كاف ودائم لمقدمي الخدمة للمواطنين، كما شملت التوصيات التأكيد على توفير بيئة عمل مناسبة لتحقيق التباعد الجسدي للموظفين والمراجعين بما يضمن الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة.

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