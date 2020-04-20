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منظومة إلكترونية جديدة تساعد في التعرف على البعوض الناقل للأمراض

20 نيسان / أبريل 2020 07:18

تسبب الأمراض التي ينقلها البعوض مثل الملاريا وحمى الدنك والحمى الصفراء، مئات الآلاف من حالات الوفاة في أنحاء العالم كل عام، حسبما تشير بيانات منظمة الصحة العالمية. وطور فريق من الباحثين في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية منظومة إلكترونية للتصوير يمكنها تحدي
تسبب الأمراض التي ينقلها البعوض مثل الملاريا وحمى الدنك والحمى الصفراء، مئات الآلاف من حالات الوفاة في أنحاء العالم كل عام، حسبما تشير بيانات منظمة الصحة العالمية. وطور فريق من الباحثين في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية منظومة إلكترونية للتصوير يمكنها تحدي

 تسبب الأمراض التي ينقلها البعوض مثل الملاريا وحمى الدنك والحمى الصفراء، مئات الآلاف من حالات الوفاة في أنحاء العالم كل عام، حسبما تشير بيانات منظمة الصحة العالمية.

وطور فريق من الباحثين في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية منظومة إلكترونية للتصوير يمكنها تحديد فصائل البعوض الناقل للأمراض، وهو ما يساعد في إعداد استجابات دقيقة للتصدي لهذه الفصائل.

وتستطيع المنظومة الإلكترونية الجديدة تحديد فصائل البعوض المختلفة التي يتم احتجازها داخل الشبكات والتعرف على أنواعها اعتمادا على ألوانها وأشكال أجنحتها وشكلها الخارجية، وبالتالي تحديد ما إذا كانت من الفصائل التي تنقل الأمراض أو لا.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث أدم جودوين، من جامعة جونز هوبكنز، القول: "يمكن لهذه المنظومة الإلكترونية تقليل الجهد البشري المطلوب لمراقبة البعوض في منطقة معينة".

وأضاف: "إذا استطعنا الحصول على مزيد من البيانات بشأن البعوض في منطقة ما، فإن ذلك سوف يساعد في إعداد رد فعل سريع وإنقاذ أرواح البشر".

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