تقنيات ذكية لزيادة إنتاجية الموظف خلال عمله من المنزل

في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها دول العالم أجمع، عمدت غالبية الشركات وتجنباً لتعطيل أعمالها، إلى تفعيل خطط الطوارىء المتضمنة العمل عن بُعد، وبناءً على ذلك يسعى الكثير من الموظفين تحقيق التوازن بين المهام المتعلقة بوظائف العمل ومسؤوليات المنزل. بدءاً من الالتزام بجدول عمل محدد وصولاً إلى تخصيص مساحة معينة من المنزل نشكّل لهم مكتباً منزلياً، يفكر الناس في طرق مؤاتية ومفيدة لتحسين تجربة عملهم من المنزل.

عمل رواد قطاع التكنولوجيا في الفترة الأخيرة جاهدين لإيجاد طرقٍ جديدة ومبتكرة لجعل الحياة المنزلية أكثر ملاءمة. فأجهزة الكمبيوتر المحمولة وكاميرات الويب ليست الأجهزة الوحيدة التي تحتاجها؛ من التحكم الصوتي إلى الأداء المخصص، تتيح أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية إنجاز المزيد من الأعمال بجهدٍ أقل بكثير، ومن دون أن تطأ قدمك الباب الأمامي للمنزل.

من أبرز الحلول التي قد تساعد الأشخاص الذين يعملون من المنزل ليكونوا أكثر فعالية هي زيادة التركيز من خلال استخدام مكبرات الصوت المدعمة بتقنيات الذكاء الإصطناعي مثل «LG XBOOM AIThinQ» كمساعد شخصي، من خلال تشغيل بعض الضوضاء البيضاء أو موسيقى المقاهي أو أي نوع من الموسيقى التي تساعد على التركيز، يمكن الاستفادة من الخدمات مثل Spotify لإعداد قوائم التشغيل التي تخلق موسيقى خلفية مناسبة ليوم عمل من المنزل.

أما سماعات الرأس العازلة للضوضاء فهي مفيدة للأشخاص الذين يفضلون العمل في جوٍّ من الهدوء، بينما يمكن أن تساعد أنظمة الإضاءة الذكية في الحفاظ على الشعور بالتوازن بين العمل والحياة من خلال التبديل إلى الإضاءة الساطعة خلال ساعات العمل، وإخفات الضوء خلال استراحة القهوة ولمشاهدة الأفلام بعد دوام العمل.

لكن ماذا عن العمل بوجود الأطفال؟ يمكن إبقاء الأطفال منشغلين بالبرامج والميزات المدعمة بتقنيات الذكاء الإصطناعي الموصى بها، حيث أن لأجهزة التلفزيون المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تلفزيون LG OLED ThinQ AI الذي يقدم توصيات مخصصة بناءً على عمر المشاهدين وخيارات المشاهدة السابقة. والأكثر من ذلك، فإن التحكم الصوتي ووظيفة البحث على مستوى النظام الأساسي من LG تجعل العثور على المحتوى الرائع أمراً سهلاً للجميع.

من جهة أخرى، ولمساعدة الأطفال في التركيز على الواجبات المنزلية أو القراءة، يمكن لأحدث أجهزة التلفزيون الذكية أن تتحول إلى معرض افتراضي للمناظر الطبيعية المريحة أو الأعمال الفنية الجميلة، مما يضيف بعداً جديداً لغرفة المعيشة الخاصة بك ويزيد من الأجواء لمساعدتك أنت وأطفالك لتصبحوا أكثر إنتاجية.

لتحكم ذكي مطلق قم بتوصيل أجهزتك المدعومة بالذكاء الإصطناعي ، يمكن للتكنولوجيا الذكية اليوم ربط كل شيء في المنزل، بدءاً من الأضواء وأجهزة التلفزيون إلى منظم الحرارة والمكنسة الكهربائية الآلية. يتيح المساعدون الافتراضيون مثل Amazon Alexa أو Google Assistant التحكم بها بالصوت فقط، كما تفعل تطبيقات الهواتف الذكية المناسبة. على سبيل المثال، من خلال استخدام تطبيق LG ThinQ، يمكن التحكم بمجموعة كاملة من أجهزة LG وجدولتها ومراقبتها عن بُعد - مثل الغسالة والمجفف والمكنسة الكهربائية الآلية ومكيف الهواء - بلمسة إصبع أو أمر صوتي بسيط.

يمكّن التحكم المطلق بالأجهزة من قيام الشخص بالعديد من الأعمال في قائمة مهامه بشكلٍ سريع، مع بقاء متسع من الوقت الإضافي أمامه قبل بدء المكالمة الجماعية. ولمزيدٍ من راحة البال، يمكن لأجهزة LG الذكية إنذارك بأمورٍ عدة لا سيما بموعد تنظيف الفلاتر وطلب المزيد من المنظفات وحتى في حال تُرك باب الثلاجة مفتوحاً.