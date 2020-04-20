ما هي درجة الحرارة المناسبة لغسل الملابس لقتل كورونا

أوضحت بعض التقارير أن جزيئات الفيروس التاجي كورونا لا تستطيع العيش في درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية، ولذا عليك غسيل ملابسك في درجة حرارة تزيد عن هذه الدرجة المئوية لقتل الفيروس وحماية نفسك منه، وهذا ما أكدته التقرير المنشور عبر موقع " dailystar".

ورغم الخلاف فى الدراسات حول درجة الحرارة التى يمكن للفيروس أن يعيش فيها، حيث أشار بعضها إلى أن الفيروس قد يعيش ويتكاثر فى درجات الحرارة المرتفعة عن 60 درجة أحيانا إلا أن بعض الخبراء أكدوا أن غسل الملابس عند 60 درجة مئوية يمكن أن يساعد في الحماية من فيروس التاجي كورونا، وتقليل فرص الإصابة.

وهذا ما أكدته برندان رين ، أستاذ علم الأمراض الجرثومية في كلية لندن للصحة والطب، "إن الفيروس ليس كائنًا حيًا ، ولكنه جسيم انتهازي صغير، لا ينمو في البيئة ، فهو يحاول البقاء لفترة طويلة بما يكفي حتى يصل إلى سطح يستطيع النشاط عليه، ولذا نجده ينشط عندما يوضع على الغشاء المخاطي للإنسان كالعين والفم والأنف حتي يصل إلي الرئة، ويتم نشاطه مرة أخري.

وأضاف أستاذ الأمراض الجرثومية، أن جزيئات الفيروس تتحلل بسهولة، فلا يمكنه البقاء على قيد الحياة في درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية ، أو في ظل التعقيم بالمنظفات أو الكحول.

وأشار الطبيب، إن الفيروس التاجي كورونا لا يزدهر على الملابس، ولكن للحماية الإضافية ، يجب غسل الملابس بانتظام لتقليل المخاطر وفرص الإصابة.

وأوضح، " أن الفيروس التاجي كورونا لا يعيش على ألياف القماش، ولكن لا ضرر في غسل الملابس بشكل متكرر عند 60 درجة مئوية، وأيضا تعقيم الأسطح بالمنظفات تساعد بشكل كبير في تدهور جزيئات الفيروس.

وأشار، "أنه يتم تعطيل الفيروس التاجي كورونا عن طريق استخدام المنظفات وكذلك الحرارة التي يتم غسل الملابس بها، لافتا أن هذه الطريقة ليست الخطوة الوحيدة لحماية نفسك من الفيروسات التاجية، ولكن البقاء في المنزل والتقليل من الإحتكاك مع الأخريين، وغسل اليدين بالطريقة الموصي بها، وتغطية الفم والأنف بالمنديل عند العطس أو السعال، تعد من أهم النصائح لتقليل فرص الإصابة بكورونا.