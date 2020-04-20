هل يوجد أطعمة لا ينصح بتسخينها فى الميكروويف؟

قد تصاب بالعدوى والامراض من أقل العادات اليومية التى نفعلها مثل إهمال غسل اليدين أو العطس والسعال دون استخدام منديل والطريقة الخاطئة فى غسل الخضراوات وطهيها، ولكن الأصعب من ذلك هو استخدام المكيروويف بشكل يومى فى تسخين الاكلات مما يعرضك للاصابة بالبكتيريا والتسمم الغذائى.

وحسب ما ذكره موقع almasryalyoum فهناك بعض الأكلات التى ينصح بعدم تسخينها فى الميكروويف وهى:

1:ينصح بعدم تسخين البطاطس فى الميكروويف بعد طهيها نظرا لنمو بعض أنواع البكتيريا عليها وعند تسخينها مرة أخرى فى الميكروويف لا يقضى ذلك على هذه البكتيريا ، ولكن من الممكن تبريدها فى الثلاجة ثم تسخينها فى الميكروويف.

2:تسخين الدجاج فى الميكروويف دون طهيه جيدا يسبب مشاكل صحية عديدة منها التسمم والبكتيريا.

3:ابتعد عن تسخين الارز فى الميكروويف فدرجة حرارة الميكروويف تسبب الاصابة بالبكتيريا والامراض.

4:يحتوى المشروم على نسبة عالية من البروتينات التى تتاثر عند تسخينه فى الميكروويف، كما يسبب انتشار البكتيريا عليه.

5:حليب الثدى، قد تخطأ الامهات فى تسخين خليب الثدى لاطفالهن فى الميكروويف مما يعرضهم لمشاكل صحية.

6:تسخين المأكولات البحرية فى الميكروويف بعد طهيها يعرضك لمشاكل صحية عديدة.

7:تسخين الفلفل الاحمر فى الميكروويف ينتج مادة الكابسيسين وعند فتح الميكروويف يسبب ذلك التهاب وحرق شديد فى العين.