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سكان نيويورك : تراخيص الزواج عبر الانترنت أثناء الاغلاق بسبب كورونا

20 نيسان / أبريل 2020 07:32

سكان نيويورك : تراخيص الزواج عبر الانترنت أثناء الاغلاق بسبب كورونا
سكان نيويورك : تراخيص الزواج عبر الانترنت أثناء الاغلاق بسبب كورونا

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك إن سكان الولاية سيتمكنون من الحصول على تراخيص الزواج عبر رابط فيديو أثناء إجراءات إغلاق مكتب الزواج في المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكتب كومو:"أنا أصدر أمرًا تنفيذيًا يسمح لسكان نيويورك بالحصول على رخصة زواج عن بُعد والسماح لرجال الدين بتنفيذ المراسم عبر "الفيديوكونفراس".

وعادة ما يكون مطلوبًا من أحد الزوجين على الأقل الحضور لمكتب الزواج شخصيًا للحصول على رخصة الزواج.

وستستمر الإجراءات الصارمة للحد من التنقل حتى منتصف أيار/مايو المقبل في نيويورك، مركز بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

وتوفي أكثر من 13 ألف في مدينة نيويورك بمرض كوفيد19-، وفقًا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز.

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