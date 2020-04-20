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"أمازون" تستخدم كاميرات حرارية لتسهيل فحوص كورونا

20 نيسان / أبريل 2020 07:33

"أمازون" تستخدم كاميرات حرارية لتسهيل فحوص كورونا

قالت شركة أمازون العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت إنها تستخدم كاميرات حرارية لتسريع وتيرة فحوص فيروس كورونا المستجد للعاملين في بعض المستودعات لديها. وقالت متحدثة بلسان أمازون، تدعى كريستين كيش، في بيان: "نستخدم الآن الكاميرات الحرارية لفحص درجة الحرارة من أجل تجربة أسرع في بعض مواقعنا".

وأضافت كيش أن أمازون أجرت بالفعل فحوصا لدرجة الحرارة يوميا في منشآتها.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه أمازون إلى الحد من تفشي فيروس كورونا في العشرات من منشآتها، وهي تشهد زيادة في الطلب على خدمة التوصيل حيث يقبع مئات الملايين من الأشخاص منازلهم في إطار إجراءات مكافحة الفيروس.

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