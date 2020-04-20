سيرك إيطالي عالق مع حيواناته في موقف للسيارات بسبب كورونا

ماذا يسمى تمساح جائع في ظل تدابير الإغلاق المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا؟ الإجابة لدى سيرك إيطالي عالق في موقف للسيارات منذ شهرين، وهي: مشكلة.

وكان من المفترض أن يقدم "سيركو ميلينيوم" عروضا على طول ساحل ليغوريا في شمال إيطاليا، لكن الفيروس والإغلاق التام في البلاد أعاقا مشاريعه.

يقبع كنغر في حظيرته بلا حراك فيما تتجمع حيوانات لاما وجمال ومهور خلف السياج الذي يفرقها سعيا للرفقة فيما بينها.

ومثل بقية البلاد، لا يسع هذه الحيونات سوى قتل الوقت.

وكان من المفترض أن تبقى الحيوانات المتنوعة البالغ عددها 40 إضافة إلى أعضاء السيرك الـ35 من مؤدي عروض وموظفين، في موقف السيارات الشاسع لبضعة أيام فقط، قبل التوجه إلى المنتجعات الساحلية.

لكن فرقة السيرك متوقفة في هذا المكان منذ 20 شباط/فبراير، وهي مضطرة إلى الاعتماد على مساعدة الجمعيات المحلية ومحبي الحيوانات لإطعامها.

وقال المدير الفني ديريك كودا برين لوكالة فرانس برس إن الحيوانات "تأكل حوالى 200 كيلوغرام من العلف يوميا وكذلك التفاح والجزر وتشرب نحو ألف لتر من الماء يوميا".

ويحضر السكان المحليون أكياسا من الفاكهة والخضار والخبز واللحوم التي تم التبرع بها.

وأوضح كودا برين الذي عملت عائلته في السيرك منذ خمسة أجيال "في هذه المرحلة، للأسف، أصبحت الحيوانات تطرح مشكلة".

وتابع "إنها رفيقتنا وصديقتنا ونحاول الاعتناء بها بأفضل طريقة ممكنة. لكنها ليست كالكلاب أو القطط يمكنك أن تطعمها بقايا معكرونة".

ومن المفارقة أن بين المؤسسات التي تقدم المساعدة للسيرك الجمعية الوطنية لحماية الحيوانات (إنبا) التي تحارب استغلال الحيوانات في السيرك.

وبالإضافة إلى القضايا الملحة المتعلقة بتدابير الإغلاق المفروضة حاليا، فإن السيرك قلق أيضا بشأن المستقبل.

وقال كودا برين أنه يخشى أن يؤدي الفيروس الذي يعتقد أن مصدره الحيوانات البرية، إلى إبعاد الجمهور عن السيرك الذي يضم حيوانات مختلفة.