وفاة حارس مرمى ريال مدريد السابق

نعى ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، وفاة أوريليو كامبا حارس فريق ريال مدريد السابق، اليوم الأحد عن عمر يناهز 86 عاما.

ونشر المرينغي بيانا رسميا ينعي فيه لاعبه السابق، جاء فيه: "نعرب عن بالغ أسفنا وحزننا على فقدان صديق وأحد أفراد الأسرة".

و لم يكشف البيان عن سبب وفاة كامبا في الوقت الذي تنتشر فيه جائحة كورونا في بلاد الأندلس و مختلف دول العالم.

يذكر أن كامبا ولد عام 1933 في العاصمة الإسبانية مدريد، ولعب لعدة أندية منها ريال بيتيس، باداخوز، وغرناطة، وريال مدريد.

وحقق الراحل لقب الدوري الإسباني مرتين على التوالي بقميص "الملكي"، موسمي 1953 – 1954 و1954 – 1955.