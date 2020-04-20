النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2477) الاثنين20/4/2020
أخبار فلسطين
- تراشق جديد بين فتح وحماس حول الجهة التي تعطل إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام
- عريقات: إجماع دولي على رفض مخطط نتنياهو- ترامب للضم والاستيطان
- بالصور: الخارجية: 39 وفاة و925 إصابة بكورونا بالجالية الفلسطينية بالعالم
- الحية: كل الخيارات متاحة لإلزام الاحتلال بإدخال المستلزمات الطبية
- "أوقاف غزة": لم يصدر أي قرار حول المساجد وملتزمون بقرار العلماء
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أخبار إسرائيلية
- تظاهر قرابة 2000 إسرائيلي في تل أبيب احتجاجا على المأزق السياسي المستمر
- الصحة الإسرائيلية تعارض تسهيلات إضافية خلال الأسبوعين المقبلين
- مواصلة تعطيل حركة القطارات وتعزيز خطوط الباصات داخل المدن
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الاخبار الدولية
اخبار عربية
- جمعية مغربية تحذر من إصابة أسرى فلسطين بكورونا
- الأرثوذكس يحتفلون بالفصح في المنازل.. والبابا يحيي رجال الإعلام
- «الجامعة» تحذر من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي المحتلة
- الجامعة العربية تحذّر من انتهاكات الاحتلال للمرافق الصحية الفلسطينية
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الصحف العربية
القدس العربي
- جمعية مغربية تحذر من إصابة أسرى فلسطين بكورونا
- عريقات: إجماع دولي على رفض مخطط نتنياهو- ترامب للضم والاستيطان
- الاحتلال يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة وغزة.. وتغرّم شباناً مسيحيين بالقدس لاحتفالهم…
- تراشق جديد بين فتح وحماس حول الجهة التي تعطل إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام
- الحية يتوعد: كل الخيارات متاحة لإلزام الاحتلال بإدخال مستلزمات مواجهة “كورونا” إلى غزة
- الحركة الإسلامية الفلسطينية تقدم ألف طرد غذائي لعائلات مقدسية محتاجة
- فلسطين: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا.. والأجهزة الأمنية ترفع الحظر عن أحد أحياء…
- مسؤول: حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
الغد الأردنية
- ملايين المسيحيين يحتفلون بعيد الفصح وسط الحجر المنزلي وتزايد المصابين…
- الاتحاد الأوروبي يحذر غانتس من ضم مستوطنات بالضفة الغربية
- هيئة كبار العلماء السعودية توصي بصلاة التراويح…
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الاهرام المصرية
- تظاهر قرابة 2000 إسرائيلي في تل أبيب احتجاجا على المأزق السياسي المستمر
- بابا الفاتيكان يحتفل بقداس الرحمة الإلهية في كنيسة الروح القدس
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
- آلاف الإسرائيليين المقنعين يحتجون على نتنياهو ويطالبون بالديمقراطية
- قوات الاحتلال تستهدف المزارعين جنوب قطاع غزة
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- إصابتان جديدتان بـ "كورونا" في غزة
- "الصحة": سنتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مخالفي "الحجر الصحي"
- "حنيني" يوجه نصائح للشباب في حال اعتقالهم لدى الاحتلال
- تقليص ساعات حظر التجوال في تونس خلال رمضان
- مستوطنون يشتبه بإصابتهم بكورونا يقتحمون كفل حارس
- الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 13491
- "أوقاف غزة": لم يصدر أي قرار حول المساجد وملتزمون بقرار العلماء
- الاحتلال يعتقل مواطن من جنين
- استهداف مركبات للمستوطنين في قلقيلية
- اعتداءات للمستوطنين بالخليل
القدس المحلية
- هآرتس: ارتفاع في أرقام المتعافين مقابل أعداد المرضى بفيروس كورونا في إسرائيل
- "إسرائيل": الكشف عن هوية معتقل بتهمة التجسس لإيران
- اقتحام بلدة عزون وتفتيش محيط البلدة بزعم القاء حجارة على مركبات المستوطنين
- تجديد الاعتقال الإداري للأسير حاتم صبارنة من بيت أمر للمرة الخامسة
- ملحم: نتائج 35 عينة أخذت صباح الاحد من مخالطين في كفر عقب ما زالت قيد الفحص
جريدة الأيام
- 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
- »"مجمع فلسطين الطبي".. خلية نحل في زمن متغير
- »غزة: هرب من مركز للحجر لاستلام مخدرات وترويجها فأوقع شبكة كاملة
- »"فتح" تقرر سلسلة من الإجراءات المشددة في كفر عقب بعد تنامي عدد الإصابات...
- » "الديلفري" صناعة ناشئة تزدهر في زمن الكورونا
- »الجامعة العربية تحذّر من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بسبب كورونا
- »مصرع طفلتين بحادث دهس في الخليل
- »آلاف الإسرائيليين المقنعين يحتجون في تل أبيب ضد نتنياهو
الحياة الجديدة
وكالة صفا
- صحة غزة: إصابتان بفيروس كورونا في أحد مراكز الحجر الصحي
- كورونا يُطفئ بهجة عيد "الفصح" لمسيحيي فلسطين
- ملحم: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في الضفة
- بالصور: الخارجية: 39 وفاة و925 إصابة بكورونا بالجالية الفلسطينية بالعالم
- غزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
- إصابتان جديدتان بكورونا لطفل وشابة من يطا جنوب الخليل
- الجامعة العربية تحذّر من انتهاكات الاحتلال للمرافق الصحية الفلسطينية
-
وكالة الراي الفلسطينية
- تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في غزة
- صور عوض يُناقش إجراءات مواجهة الكورونا مع كُتّاب ونُخب غزة
- الصحة العالمية تنشر توصيات بشأن صوم رمضان
- إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في طولكرم
- الأوقاف: سنتخذ قرارًا بشأن المساجد منتصف الأسبوع
- خطط حكومية لاستقبال "شهر رمضان" بغزة (تقرير)
- وزارة الصحة تطلق المبادرة الوطنية للتطوع لمواجهة "كورونا"
- الدفعة الثانية من منحة العمال المتضررين من جائحة "كورونا"
- 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالقدس والضفة
- الحية: كل الخيارات متاحة لإلزام الاحتلال بإدخال المستلزمات الطبية
سما نيوز
- الصحة بغزة تُعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"
- 60 حالة مؤكدة بكورونا.. قرار بإغلاق قلنديا وكفر عقب بالمكعبات الإسمنتية الثلاثاء المقبل
- رئيس الوزراء: قضية العمال ما زالت التحدي الأكبر.. وهذا هدفنا الاساسي من الاجراءات الاحترازية!
- صحة غزة: لا اصابات جديدة ونتائج عينات 364 جميعها سلبية.. والية جديدة للتعامل مع المرضي
- رغم قيود"كورونا" "الرايات السوداء" تحتشد ضد نتنياهو وسط تل أبيب
- مراكز حقوقية تدعو "إسرائيل" للكشف عن خطتها بمنع تفشي كورونا في غزة
فلسطين اليوم
عرب 48
- غزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
- إصابتان جديدتان بكورونا لطفل وشابة من يطا جنوب الخليل
- الجامعة العربية تحذّر من انتهاكات الاحتلال للمرافق الصحية الفلسطينية
- ارتفاع الإصابات بكورونا في البلاد إلى 13491
- الصحة الإسرائيلية تعارض تسهيلات إضافية خلال الأسبوعين المقبلين
- مواصلة تعطيل حركة القطارات وتعزيز خطوط الباصات داخل المدن
- الاتحاد الأوروبي حذّر غانتس من الموافقة على مخطط الضم
- كورونا بالبلاد: 37% من الأجيرين و60% من المستقلين توقفوا عن العمل
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل شابا من تقوع جنوب شرق بيت لحم
- "كورونا": الوفيات تتخطى حاجز 165 ألفا حول العالم
- ملحم: نتائج 35 عينة أخذت صباح اليوم من مخالطين في كفر عقب ما زالت قيد الفحص
حدث في مثل هذا اليوم
20 نيسان (أبريل)
- 2002م مقتل جندي إسرائيلي في اشتباك مسلح استشهد منفذه عند معبر بيت حانون شمال قطاع غزة في عملية تبنتها كتائب شهداء الأقصى والشهيد هو "أيمن جودة" من غزة.
- 1987م انعقدت دورة المجلس الوطني بالجزائر في الفترة ما بين (20-26/4/1987) رغم تخوف حركة فتح من عدم مشاركة بعض التنظيمات الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لها بسبب الضغوط السورية، لكن وبسبب نجاح المؤتمر التوحيدي للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، ومبادرة الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد في استعادة وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وصدور وثيقة طرابلس بعد الاجتماع التحاوري للفصائل الخمسة، ووثيقة تونس التي تدعو إلى التوصل إلى صيغة برنامج سياسي متفق عليه فلسطينياً، تمهيداً لعقد المجلس الوطني، ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس: التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة في العدة وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة فوق التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس والالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الهادف إلى إنجاز هذه الحقوق، الاستمرار في رفض القرار (242) وكامب ديفيد، ومشروع ريغان والحكم الذاتي والتقاسم الوظيفي وكافة الحلول والمشاريع التصفوية.
- 1980م توقيع أول اتفاقية تجارية واقتصادية بين مصر وإسرائيل, عقب معاهدة السلام بينهما.
- 1920م صدور تقرير اللجنة العسكرية التي شكلتها حكومة الانتداب للتحقيق في اضطرابات القدس، حيث أرسلت بريطانيا لجنة عسكرية للتحقيق وأرجعت هذه الاضطرابات إلى: خيبة أمل العرب لعدم تنفيذ الوعود باستقلالهم، اعتقاد العرب أن تصريح بلفور يتضمن إنكاراً لحق مصيرهم، خوف العرب من الهجرة التي سوف تؤدي إلى إخضاعهم إلى السيطرة الاقتصادية اليهودية، ازدياد الشعور القومي بإعلان المملكة السورية بما فيها فلسطين
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