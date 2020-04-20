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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2477) الاثنين20/4/2020

20 نيسان / أبريل 2020 09:13

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2477)   الاثنين20/4/2020

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20 نيسان (أبريل)

  • 2002م مقتل جندي إسرائيلي في اشتباك مسلح استشهد منفذه عند معبر بيت حانون شمال قطاع غزة في عملية تبنتها كتائب شهداء الأقصى والشهيد هو "أيمن جودة" من غزة.
  • 1987م انعقدت دورة المجلس الوطني بالجزائر في الفترة ما بين (20-26/4/1987) رغم تخوف حركة فتح من عدم مشاركة بعض التنظيمات الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لها بسبب الضغوط السورية، لكن وبسبب نجاح المؤتمر التوحيدي للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، ومبادرة الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد في استعادة وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وصدور وثيقة طرابلس بعد الاجتماع التحاوري للفصائل الخمسة، ووثيقة تونس التي تدعو إلى التوصل إلى صيغة برنامج سياسي متفق عليه فلسطينياً، تمهيداً لعقد المجلس الوطني، ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس: التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة في العدة وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة فوق التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس والالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الهادف إلى إنجاز هذه الحقوق، الاستمرار في رفض القرار (242) وكامب ديفيد، ومشروع ريغان والحكم الذاتي والتقاسم الوظيفي وكافة الحلول والمشاريع التصفوية.
  • 1980م توقيع أول اتفاقية تجارية واقتصادية بين مصر وإسرائيل, عقب معاهدة السلام بينهما.
  • 1920م صدور تقرير اللجنة العسكرية التي شكلتها حكومة الانتداب للتحقيق في اضطرابات القدس، حيث أرسلت بريطانيا لجنة عسكرية للتحقيق وأرجعت هذه الاضطرابات إلى: خيبة أمل العرب لعدم تنفيذ الوعود باستقلالهم، اعتقاد العرب أن تصريح بلفور يتضمن إنكاراً لحق مصيرهم، خوف العرب من الهجرة التي سوف تؤدي إلى إخضاعهم إلى السيطرة الاقتصادية اليهودية، ازدياد الشعور القومي بإعلان المملكة السورية بما فيها فلسطين
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