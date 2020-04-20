النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2477) الاثنين20/4/ 2020

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تظاهر قرابة 2000 إسرائيلي في تل أبيب احتجاجا على المأزق السياسي المستمر

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هآرتس: ارتفاع في أرقام المتعافين مقابل أعداد المرضى بفيروس كورونا في إسرائيل

"إسرائيل": الكشف عن هوية معتقل بتهمة التجسس لإيران

اقتحام بلدة عزون وتفتيش محيط البلدة بزعم القاء حجارة على مركبات المستوطنين

تجديد الاعتقال الإداري للأسير حاتم صبارنة من بيت أمر للمرة الخامسة

ملحم: نتائج 35 عينة أخذت صباح الاحد من مخالطين في كفر عقب ما زالت قيد الفحص

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