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لجنة الطوارئ بوزارة الاقتصاد برفح

"الاقتصاد" وضع خطة للتفتيش على المحلات والأسواق خلال شهر رمضان

20 نيسان / أبريل 2020 09:27

"الاقتصاد" وضع خطة للتفتيش على المحلات والأسواق خلال شهر رمضان

غزة- الرأي

التقى مسؤول لجنة الطوارئ بوزارة الاقتصاد الوطني محافظة رفح محمود شقفة،  بمدير مباحث التموين بمحافظة رفح حماد أبو جزر، ومدير شرطة بلدية رفح احمد اليعقوبي.
واتفق الطرفان  خلال الاجتماع على تنسيق العمل ووضع خطة مشتركة وتعزيز التعاون المشترك بينهما، لتنظيم جولات على الأسواق والمحلات التجارية، للرقابة والتفتيش على السلع الغذائية التي تباع للمواطنين من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
 وأوضح التقرير، أن هذا الاتفاق يأتي ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، 
دائرة حماية المستهلك
 ونظم مفتشو حماية المستهلك بالتعاون ومشاركة لجنة الامن والسلامة بمحافظة خان يونس جولة تفتيشية على نقاط بيع وتوزيع الغاز المنزلي، تهدف للاطلاع على إجراءات وشروط الامن والسلامة الخاصة بالعمل اثناء تعبئة أسطوانات الغاز. 
وتم تحرير 50 ضبط واتلاف للمتلاعبين بالأسعار وتنظيم 185 زيارة وجولة ميدانية تفتيشية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار.
وتم اتلاف كميات من مبيض حمص في أحد المطاعم الشعبية، واتلاف كميات من المواد الغذائية والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام. 
وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين من حيث الجودة والنوعية ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال
وتعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار، وإعطاء أصحاب المحلات التجارية الارشادات اللازمة لحفظ وتخزين المواد التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة
وبين التقرير أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات الوسطى شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.
وتعمل الطواقم التفتيشية على تكثيف الحملات الرقابية على محلات المشغولات الذهبية، وأن فحص المعادن في الاسواق يجري يوميا للتأكد من الدمغة القانونية وصحة العيار السليم للمصوغات والمشغولات.
 ويتم دمغ المعادن الثمينة بالمديرية بعد فحصها في المختبرات للتأكد من مطابقتها للمواصفات. 
وتقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في جميع المقالع بمحافظات غزة
وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.

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