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بعد أن أنهوا فترة الحجر…

"أبو الريش" يكرم الطواقم الطبية المشاركة في مستشفى العزل برفح

20 نيسان / أبريل 2020 09:30

"أبو الريش" يكرم الطواقم الطبية المشاركة في مستشفى العزل برفح

غزة- الرأي

كرم وكيل وزارة الصحة الفلسطيني د. يوسف أبو الريش، عدداً من الطواقم الطبية التي عملت في مستشفى العزل بمعبر رفح، وذلك بعد انهاءهم فترة الحجر الصحي.

وثمن وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش جهود الطواقم الطبية العاملة في اطار حماية شعبنا من الوباء الذي يجتاح العالم ، مشيراً إلى الطواقم الطبية باتت محط تقدير لكافة المجتمع الفلسطيني.

بدوره، شكر رئيس اللجنة الفرعية للطوارئ بمحافظة رفح د. عاطف الحوت، وكيل وزارة الصحة على دعمه المستمر للطواقم الطبية العاملة في مراكز الحجر الصحي.

وبين د. الحوت إلى أن الكوادر العاملة في مستشفى العزل و مراكز الحجر الصحي كانت تعمل من باب خدمة مجتمعها وفي اطار واجبها لحفظ أهلهم وسلامة شعبهم.

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