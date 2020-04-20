"الصحة": 50 كادراً من جهاز الشرطة ينهي تدريبه للتعامل مع المستضافين

غزة- الرأي

أكد مدير دائرة مكافحة العدوى وعضو اللجنة الفنية لمواجهة كورونا في وزارة الصحة د. رامي العبادلة ، أن الوزارة تواصل جهودها واجراءاتها في تعزيز مواجهة جائحة كورونا من بينها تدريب الطواقم العاملة من مختلف المستويات الحكومية خاصة في وزارة الداخلية .

حيث أنهى امس الاحد، 50 كادرا من كوادر جهاز الشرطة برنامجا تدريبيا حول آلية التعامل مع المستضافين في مراكز الحجر الصحي وفق اجراءات السلامة والوقاية التي وضعتها وزارة الصحة ومن خلال اللجان المختصة .



وأضاف د. العبادلة أن البرنامج نفذ في اطار التواصل المستمر والمتابعة الذي تقوم به وزارة الصحة مع عديد الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل استكمال انفاذ كافة اجراءات الوقاية لجميع الطواقم العاملة في مراكز الحجر وضمان العمل وفق ارشادات ومهارات عملية وعلمية واضحة تتيح تقديم الخدمة للمستضافين بشكلها المتكامل .



وأشار إلى أن برامج التدريب في هذا الاطار لن تقتصر على الطواقم الصحية فقط وانما لكل مقدمي الخدمة في مراكز الحجر الصحي وفق السياسات والاجراءات الصحية المتبعة .