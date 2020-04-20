"أبو الريش" يشارك في إطلاق فعاليات اللجنة الصحية للطوارئ بمخيم البريج

غزة- الرأي

شارك وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، في إطلاق فعاليات اللجنة الصحية للطوارئ بمخيم البريج تحت شعار ” صحتك بتهمنا”، أمس الاحد، والتي تأتي في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19.

وشارك في اطلاق الفعاليات، إلى جانب وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة العمل أ. موسى السماك ورئيس بلدية البريج أ. محمود عيسى، وجمع من مسؤولي وقيادات العمل الوطني والاسلامي بالمخيم.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالتكاتف الرسمي والشعبي في ظل مواجهة فيروس كورونا، والجهود التوعوية المجتمعية والمتمثلة في العديد من الأنشطة التي أطلقتها الفعالية والتي تشرف عليها بلدية البريج بالتعاون مع ممثلي المجتمع المحلي وفصائل العمل الوطني والاسلامي.

ونوه د. أبو الريش إلى أن نجاح تجربة مكافحة الفيروس في قطاع غزة تعود إلى العمل ضمن اطار الوقاية، مشيراً إلى وجوب تحمل الجميع مسؤولياته في اطار مواجهة الجائحة.

وشدد د. أبو الريش على أن ضرورة الالتزام بالمنزل لجميع المواطنين، وفي حالة الاضطرار إلى الخروج اتباع وسائل الوقاية الصحية من لبس الكمامة والحفاظ على غسل الأيدي بصورة مستمرة واتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.