اعتقال 6 مواطنين خلال مداهمات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، أربعة مواطنين، خلال مداهمات نفذتها في الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، جنوب الضفة.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت كلا من: بشير سلامة الحروب، ومحمد داود الحروب، ومحمد وائل حسن الحروب، وعيسى محمد جبارة الحروب بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي مدينة القدس المحتلة اعتقل الاحتلال الشاب محمد أحمد أبو ناب بعد مداهمه منزل عائلته في حي رأس العامود ببلدة سلوان .

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال موسى محمد العمور (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وفتشته.