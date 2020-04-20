الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، أربعة مواطنين، خلال مداهمات نفذتها في مدينة الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، جنوب الضفة.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت كلا من: بشير سلامة الحروب، ومحمد داود الحروب، ومحمد وائل حسن الحروب، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال موسى محمد العمور (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وفتشته.