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المجلس الأعلى للرياضة يوقع اتفاقية لتطوير ناديي غزة الرياضي وخدمات الشاطئ

20 نيسان / أبريل 2020 09:51

المجلس الأعلى للرياضة يوقع اتفاقية لتطوير ناديي غزة الرياضي وخدمات الشاطئ
المجلس الأعلى للرياضة يوقع اتفاقية لتطوير ناديي غزة الرياضي وخدمات الشاطئ

غزة- الرأي

وقع  عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة" مساعد الأمين العام "،  اتفاقية دعمٍ وتطوير مع مجلس إدارة ناديي غزة الرياضي وخدمات الشاطئ, ضمن منحة التطوير التي يقدمها المجلس الأعلى للأندية الرياضية المختلفة.
جاء ذلك،  خلال استقباله وفداً من إدارة الناديين , بمقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمجمع فلسطين الرياضي بمدينة غزة , بحضور المدراء العامون بالمجلس وأعضاء مجلس إدارة الناديين.
وقال هنية إن دعم  الناديين جاء بهدف تطوير البنية التحتية لهما, لما يمثلانه من تاريخٍ رياضيٍ كبير , ويخدمان شريحة واسعة من شبابنا ورياضيينا, وذلك ضمن منحة المجلس الأعلى لدعم بعض المشاريع الصغيرة, بمبلغ (80) ألف دولار لقطاعي الرياضة والصحة.
وأكد هنية استمرار المجلس في الوقوف بجانب الأندية الرياضية انطلاقاً من مسؤولياته تجاه الأسرة الرياضية, في ظل ما تعانيه من أوضاعٍ اقتصادية صعبة.

المجلس الأعلى للرياضة يوقع اتفاقية لتطوير ناديي غزة الرياضي وخدمات الشاطئ 94067038_258496935306185_7679227175345586176_n
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