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ضمن الحملة التوعوية من فيروس كوفيد-19 "كورونا"

الخدمات الطبية تختتم دورة إعداد مدربين "TOT"

20 نيسان / أبريل 2020 10:05

الخدمات الطبية تختتم دورة إعداد مدربين "TOT"
الخدمات الطبية تختتم دورة إعداد مدربين

غزة- الرأي

اختتمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية دورة إعداد مدربين "TOT" لعدد من كوادرها ضمن الحملة التوعوية للوقاية من فيروس كوفيدا-19 "كورونا" بمقر انصار غرب غزة في معهد ضباط الاسعاف وتأهيل السائقين صباح أمس الاحد .. 

واشتملت الدورة على عدة محاور منها - تصحيح المفاهيم حول فيروس كوفيدا-19 "كورونا"" - وكيفية إكتشاف الحالات المصابة إجراءت النقل والاخلاء للمصابين بالفيروس وكذلك طرق الوقاية والعلاج من الفيروس.. 

وأوضح مقدم صيدلي طارق غباين مدير إدارة التخطيط والتنمية البشرية، أن هذه الدورة تأتي ضمن عدد من الدورات التي تعكف المديرية على تقديمها لتجهيز وتدريب عدد من الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات المصابة داخل مراكز الحجر الصحي..

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