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"شرطة المكافحة" تضبط 241 فرش حشيش و200 حبة روتانا

20 نيسان / أبريل 2020 10:07

"شرطة المكافحة" تضبط 241 فرش حشيش و200 حبة روتانا

غزة- الرأي

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات، فرع غزة، مساء الأحد، 241 فرش حشيش و200 حبة روتانا خلال مهمة لقوة من محافظة غزة.

وأفاد العقيد أحمد القدرة مدير شرطة مكافحة المخدرات بورود معلومة بوجود كمية من المواد المخدرة مخبأة داخل قطعة أرض تستخدم كمزرعة دواجن غرب مدينة غزة، لافتاً إلى أنه تم تتبع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة.

وأضاف القدرة أنه تم مداهمة الأرض - بعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة -، وضبط الكمية المذكورة، إلى جانب توقيف أحد المتهمين في القضية وهو المدعو (أ، ن)، في حين جاري تتبع متهم آخر لازال هارباً.

ولفت القدرة إلى أنه تم إحالة المذكور إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أنه تم تحريز الكمية المضبوطة وفق الأوصول.

 وأكد العقيد القدرة أن شرطة المكافحة تواصل القيام بدورها في ملاحقة مروجي المخدرات؛ من أجل تحصين المجتمع الفلسطيني من هذه الآفة الخطيرة.

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