وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تعيد تنظيم منطقة سوق جباليا استعدادا لشهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية العسكرية تُقدّم 43 ألف خدمة خلال مارس وكالة الرأي الفلسطينية المراقب العام في الداخلية يتفقد إدارة الإنضباط والأمن الخاص وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة المكافحة" تضبط 241 فرش حشيش و200 حبة روتانا وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تختتم دورة إعداد مدربين "TOT" وكالة الرأي الفلسطينية "جمعية إعمار" تطلق بادرة خيرية تحت شعار "أغذية تحميك من كورونا" بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للرياضة يوقع اتفاقية لتطوير ناديي غزة الرياضي وخدمات الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 6 مواطنين خلال مداهمات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: لم يصدر أي قرار بخصوص المساجد وملتزمون بما سيقرره العلماء وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 6 درجات
أخبار » الأخبار الحكومية

المراقب العام في الداخلية يتفقد إدارة الإنضباط والأمن الخاص

20 نيسان / أبريل 2020 10:10

مكتب المراقب العام يتفقد إدارة الإنضباط والأمن الخاص
مكتب المراقب العام يتفقد إدارة الإنضباط والأمن الخاص

غزة- الرأي

تفقد وفد من مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية والأمن الوطني، ظهرامس الأحد، إدارة الانضباط والأمن الخاص وذلك لمتابعة سير العمل.

وضم وفد مكتب المراقب العام العقيد صالح أبو عودة مساعد المراقب العام للشئون الرقابية وبحضور عدد من الضباط، وكان في استقباله العميد سامي زقوت مدير عام الانضباط والأمن الخاص ولفيف من الضباط.

وبدوره أوضح العقيد أبو عودة أن الهدف من الزيارة هو لتنسيق العمل في ظل جائحة كورونا والعمل على بروتوكول محدث ينظم علاقة العمل.

من جانبه، أكد العميد زقوت أن العلاقة بين مكتب المراقب العام وجهاز الانضباط والأمن الخاص هي "علاقة تكاملية"، مثمنَّا زيارة وفد مكتب المراقب العام التي من شأنها أن تساهم في المزيد من التعاون

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"جمعية إعمار" تطلق بادرة خيرية تحت شعار "أغذية تحميك من كورونا" بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟