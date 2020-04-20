المراقب العام في الداخلية يتفقد إدارة الإنضباط والأمن الخاص

غزة- الرأي

تفقد وفد من مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية والأمن الوطني، ظهرامس الأحد، إدارة الانضباط والأمن الخاص وذلك لمتابعة سير العمل.

وضم وفد مكتب المراقب العام العقيد صالح أبو عودة مساعد المراقب العام للشئون الرقابية وبحضور عدد من الضباط، وكان في استقباله العميد سامي زقوت مدير عام الانضباط والأمن الخاص ولفيف من الضباط.

وبدوره أوضح العقيد أبو عودة أن الهدف من الزيارة هو لتنسيق العمل في ظل جائحة كورونا والعمل على بروتوكول محدث ينظم علاقة العمل.

من جانبه، أكد العميد زقوت أن العلاقة بين مكتب المراقب العام وجهاز الانضباط والأمن الخاص هي "علاقة تكاملية"، مثمنَّا زيارة وفد مكتب المراقب العام التي من شأنها أن تساهم في المزيد من التعاون