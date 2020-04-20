الخدمات الطبية العسكرية تُقدّم 43 ألف خدمة خلال مارس

غزة- الرأي

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والامن الوطني في محافظات قطاع غزة، 43 ألف و201 خدمة طبية خلال شهر مارس الماضي، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 211 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى. وبيَّن أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 802 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 3 آلاف و133 خدمة.

في حين استقبل قسم السمعيات 475 حالة وقدمت عيادة البصريات 1894 خدمة. وقدمت إدارة الإسعاف والطوارئ في المديرية 459 خدمة إسعافيه مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 1272 بطاقة ضمان صحي للموظفين.

خدمات متنوعة

وأشار التقرير الإحصائي إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من ألفين و963 خدمة تمريضية متنوعة في خدمة المرضى، في حين صرفت أقسام الصيدلية في المديرية 14 ألف و170 وصفة طبية.

من جانبها أجرت اللجنة الطبية التابعة للمديرية 288 فحصاً طبياً للمرضى والجرحى، فيما نفذَّت دائرة التنمية البشرية 2 دورة تدريبية مختلفة، بالإضافة لاستفادة 251 من طلبة الامتياز من كافة الجامعات لكل التخصصات الطبية في مستشفيات ومراكز وعيادات المديرية.

وأنجز معهد ضباط الإسعاف وتأهيل السائقين بالمديرية 84 دورة ومحاضرة تدريبية متخصصة في مجال الإسعاف والطوارئ، استفاد منها 683 طالباً وطالبةً.

ويشار أن المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية خلال شهر مارس الماضي ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" شرعت في حملة شاملة وواسعة للتوعية عن كيفية الوقاية منه وسبل تجنبه ومنع انتشاره بين أبناء الأجهزة الأمنية خاصة وأبناء شعبنا عامة .

وبذلك الصدد أكد العميد محمد رمضان صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بأن الخدمات تعمل على تطوير واستدامة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الصحية، مشيرًا إلى أن مستوى الخدمة في تصاعد وتنامي مستمر رغم قلة الإمكانات والصعوبات التي تواجها المديرية.

ولفت العميد صالح إلي أن المديرية خلال شهر مارس اتخذت سلسلة من الإجراءات تأتي في إطار تكامل الجهود الحكومية في إتخاذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة للوقاية من هذا الفيروس الخطير، من أجل المصلحة العامة لأبناء شعبنا وللحفاظ على حياتهم.

وأكد صالح أن الخدمات الطبية تقوم بإجراءات التعقيم الشاملة لجميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وكذلك تعقيم مرافق وزارة الداخلية ومراكز تقديم الخدمة، بالتعاون مع الأجهزة والإدارات كافة.

من جهته، أشار مدير العلاقات العامة والإعلام بالخدمات الطبية المقدم علاء الهبيل إلى عقد 60 محاضرة وورشة توعوية وإرشادية حول الوقاية من الفيروس في العيادات والمراكز الطبية.

وعقدت الأطقم الطبية المختصة بالخدمات 52 محاضرة لمختلف شرائح وفئات المجتمع، شملت مساجد ومؤسسات أهلية ومجتمعية على مستوى القطاع.

كما تم تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة مع وزارة الصحة بغزة والجهات المعنية الأخرى ذات الاختصاص، وتوزيع نشرات توعوية وإرشادية على منتسبي الوزارة، وعلى جمهور العيادات والمراكز الطبية، ونشر إرشادات ومقاطع مرئية توعوية علي منصات التواصل الاجتماعي.

وحول إجراءات التعقيم، أشار المقدم "الهبيل" إلى أنه تم توفير مستلزمات التعقيم لجميع المقرات الأمنية والشرطية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، ونظارات مراكز الشرطة، وذلك بالرغم من قلة الإمكانات وشح الموارد.

كما أجرت الفرق الفنية المختصة 45 جولة تفقدية على تلك المراكز والمقرات؛ لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس فيها.

وأوضح المقدم "الهبيل" أنه قد تم تجهيز 28 نقطة طبية مُجهزة بالكوادر والمستلزمات الطبية ومركبات الإسعاف لمساندة مراكز الحجر الصحي الاحترازي التي أقامتها وزارة الصحة في جميع محافظات قطاع غزة.

وتواصل المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بغزة جهودها الحثيثة وإجراءاتها الوقائية والإحترازية من فيروس كورونا، وذلك بالتواصل والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.