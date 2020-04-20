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بلدية جباليا النزلة تعيد تنظيم منطقة سوق جباليا استعدادا لشهر رمضان

20 نيسان / أبريل 2020 10:19

بلدية جباليا النزلة تعيد تنظيم منطقة سوق جباليا استعدادا لشهر رمضان
بلدية جباليا النزلة تعيد تنظيم منطقة سوق جباليا استعدادا لشهر رمضان

غزة- الرأي

اتخذت بلدية جباليا النزلة،  سلسلة إجراءات في سوق جباليا البلد والشوارع المحيطة به بهدف إعادة تنظيمه، وتخفيف الأزمات المرورية وتسهيل حركة السيارات، والمشاة، وتحسين أوضاع السوق.
 

وقال رئيس البلدية م. مازن النجار،  إن البلدية حولت اتجاهات الشوارع المحيطة بالسوق، وشرعت في عملية افتتاح سوق جباليا البلد (الأوقاف)، بعد إعادة تأهيله كليا، وإزالة المكاره الصحية المتراكمة فيه.
 

وأوضح النجار،  أن البلدية وبالتعاون مع شرطة المرور، قررت  تحويل شارع حيفا من مفترق الحلبي حتى مفترق المحكمة قديما باتجاه واحد، وتحويل شارع الشهيد صالح دردونة من مفترق المسجد العمري حتى مفترق فيشارة باتجاه واحد .
 

وبين أن طواقم البلدية ركبت إشارات المرور، صباح الأحد، وأن شرطة المرور ستعمل على توعية السائقين بالنظام الجديد لمدة 10 أيام، ثم ستشرع بتحرير المخالفات لغير الملتزمين.
 

ولفت إلى أن طواقم البلدية تعمل حاليا لإعادة العمل في سوق جباليا البلد (الأوقاف)، وذلك بعد إزالة المكاره الصحية المتراكمة فيه، ورصف أرضيته، وإزالة القواطع والجدران الفاصلة فيه، وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي.
 

وأفاد النجار بأن البلدية وبالتفاهم مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ستمنح البائعين عقودا مجانية لفترة معينة لاستئجار الغرف والبسطات في السوق، وذلك لتشجيعهم على استخدامه، وإعادة الحياة إليه.

وأكد رئيس البلدية على وجود خطط مستقبلية تهدف إلى تحسين حركة المرور في الشوارع الرئيسية في مدينة جباليا وأهمها شارع القدس، من خلال عدد من المشاريع، والقرارات والإجراءات بهذا الخصوص.

بلدية جباليا النزلة تعيد تنظيم منطقة سوق جباليا استعدادا لشهر رمضان WhatsApp Image 2020-04-19 at 3.18.26 PM (1) WhatsApp Image 2020-04-19 at 3.25.20 PM
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