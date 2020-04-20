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الصحة: 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وغزة

20 نيسان / أبريل 2020 11:38

أعلن مدير عام الصحة الأولية في وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة، عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس "كورونا".

وأوضح الشخرة في الايجاز الصحفي الصباحي حول آخر مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، اليوم الإثنين، إن اثنتين من الاصابات سجلت في بيت عنان، واثنتين في كفر عقب، واثنتين في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة لممرض من مخيم بلاطة في مدينة نابلس ويعمل في مستشفى المطلع، ولم يخالط أحداً في المخيم.

وبتسجيل الإصابات السبع الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات إلى 449 في فلسطين، منها 314 في المحافظات الشمالية، و15 في المحافظات الجنوبية، و120 (حصيلة مبدئية) في القدس عاصمة دولة فلسطين، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 69 حالة، بعد تسجيل حالتي انتكاسة لمتعافيين اثنين من بيت لحم.

 

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