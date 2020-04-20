الاحتلال يهدم بركساً بنابلس ويخطر بإزالة خيمة سكنية في يطا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بركسا في منطقة المسعودية السياحية، وجزءا من منشأة سياحية في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة، اقتحمت البلدة، وهدمت جزءا من منشأة سياحية تعود للمواطن نائل رزق.

وفي السياق ذاته، هدمت بركسا في منطقة المسعودية التابعة لاراضي برقة، يعود للمواطن مشير سليمان، الذي هدم منزله قبل شهور.

كذلك أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإزالة خيمة سكنية في مسافر يطا جنوب الخليل

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية توانة وسلمت المواطن جمال ربعي، إخطارا بإزالة خيمة سكنية شرع بإقامتها لإيواء أسرته المكونة من 6 أفراد.